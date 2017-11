Espetáculo explora a cultura argentina por meio da linguagem da dança

Dança 02/11/2017 | 13h30 Atualizada em

Um espetáculo de dança, com seis transeuntes, três fronteiras, duas ilhas e diversas latitudes. Assim é composto o espetáculo de dança ArRojo, fruto de uma pesquisa ousada, visceral e de experimentações da Acasos Cia de Dança. A apresentação será nesta quinta-feira, às 19h, no Theatro Treze de Maio.

De acordo com o intérprete e criador da companhia, Guilherme Capaverde, a pesquisa para esse trabalho começou com a viagem de duas integrantes da companhia, Clarissa Ferrer e Letícia Gomes, a Buenos Aires, na Argentina.

Animação e drama chegam às telas dos cinemas em Santa Maria

O resultado dessa experiência portenha, segundo Guilherme, é levada ao palco de uma forma em que o público sinta na própria pele a imersão dos intérpretes. Para isso, eles utilizam o movimento dos corpos, a trilha sonora e tudo que envolve a ambientação da apresentação, como a iluminação e as imagens que serão projetadas em um telão.

– A pesquisa começou em fevereiro e traz uma linguagem híbrida entre as artes das cenas explorando materiais áudio visuais associados às pesquisas de movimentação. Isso tudo, a partir de uma estética contemporânea em dança, linguagem, sonoridade, etc – comenta.

Serão 30 minutos de apresentação, em que a companhia irá levar ao público a sua busca por identidade, a partir de suas curiosidades e inquietações, que serão compartilhadas por meio da interpretação, da força, da flexibilidade e da corporeidade que a dança contemporânea permite e exige.

Foto: Calixto Bento / Divulgação

– O espetáculo faz referência a essa busca por uma identidade que caracteriza a pesquisa da companhia. Isso despertou ainda mais a nossa necessidade de ampliar diálogos entre diferentes fazeres e artistas. Além disso, esse período de estudos trouxe inquietações e curiosidades para a companhia em relação à língua, sonoridade, corpo, cores e o bailar argentino – explica Guilherme.

Sesc Circo divulga a programação com 38 atrações gratuitas em Santa Maria

No elenco, além de Guilherme, estão os intérpretes-criadores: Clarissa Ferrer, Letícia Nascimento Gomes, Luise Scherer, Pâmela Ferreira e Tiago Teles. A trilha sonora original foi criada e desenvolvida durante o processo de criação por Ronaldo Palma e será executada ao vivo. Ele vai utilizar tanto instrumentos acústicos como elementos eletrônicos. A Iluminação é Djefri Ramon e Calixto Bento é o artista visual do espetáculo.

A companhia

A Acasos Cia de Dança realiza um trabalho de pesquisa continuada no âmbito das artes da cena. A companhia surgiu em 2010, com o intuito de investigar, experimentar e disseminar a arte contemporânea a partir de diferentes áreas, que não apenas a dança.

15 filmes e séries chegam à Netflix em novembro

Atualmente, conta com 10 artistas das áreas do teatro, circo e dança. Porém, a dança contemporânea é a principal linha de expressão e de trabalho entre as artes do palco.

A realização é da Associação dos Amigos do Theatro Treze de Maio, financiado pela prefeitura de Santa Maria, por meio da Lei de Incentivo à Cultura (LIC) e da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer.

SERVIÇO

ArRojo

Quando – Hoje, às 19h

Onde – Theatro Treze de Maio (Praça Saldanha Marinho, snº). Ingressos na portaria do teatro. Tel. (55) 3028-0909

Quanto – R$ 25 (na hora), R$15 (antecipado) e R$ 12 ( meia-entrada). Contato: Guilherme Capaverde: (055) 9999-2125