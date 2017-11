Espetáculo e mais 12 opções para curtir a terça em Santa Maria 

Agenda 13/11/2017 | 21h12 Atualizada em

Foto: Izabel Mello / Divulgação

Música do erudito ao popular

A véspera de feriado promete ser animada no Theatro Treze de Maio. Nesta noite o palco do teatro recebe o recital Barulhobom Escola de Música. Professores e alunos apresentarão uma pequena parte do trabalho realizado. O repertório vai do popular ao erudito, com performances de cantos e instrumentais rigidos a violão, bateria e teclado.

Quando – Hoje, às 19h30min

Onde – Theatro Treze de Maio (Praça Saldanha Marinho, s/nº)

Quanto – R$ 20 (sócios e meia entrada), R$ 30 (antecipado) e R$ 40 (geral)

>> Confira outras atrações da noite em Santa Maria

DASHDOT

Com André Guarda e Felipe Flora. Aruna Club (Av. Walter Jobim, 300), às 23h. Ingresso: R$ 25

TCHÊ GAROTOS

Gaúcha. Corujão (BR- 158, km 318), às 23h30min. Ingresso: R$ 35 (1º lote meia entrada), R$ 40 (2º lote promocional), R$70 (1º lote inteira)

Ainda dá tempo de votar e escolher quem vai conhecer Jorge e Mateus

SAMUEL FELIPE

Especial Lucas Lucco. Kasarão On Stage (Bozano, esq. Duque de Caxias), às 23h. Ingresso: de graça (universitários, até 0h30min), R$ 20 (antecipado) e R$ 30 (na hora).

MEGAMIX

Pop. Macondo Lugar (Rua Serafim Valandro, 643), às 22h. Ingresso: R$ 10 (promocional até 22h30min) e R$ 20 (geral). À venda no site Sympla (sympla. com.br)

Foto: Vinícius Azevedo / Divulgação

SANDRO E CÍCERO

Sertanejo. Moon Nigthlife (Rua João Pereira Henriques, 504b), às 23h. Ingresso: R$ 25 (1º lote). Disponíveis no site da Moon (ingressos. moonnightlife.com. br)

GABRIEL ALMEIDA + KARIEL NUNES + ROCKSANE

Pop rock e MPB. A Melhor Terça do Mundo. Bar do Pingo (Floriano Peixoto, 1.234), às 22h. Ingressos: de graça (para quem for de fantasia), de graça (até 22h), R$ 10 (até meia-noite) e R$ 15 (após meia noite)

ROBSON SOUZA

Sertanejo. Festa Terça Mozão. Dom Zé (Rua Venâncio Aires, 862), às 23h30min. Ingresso: R$ 20 (até 23h30min, com consumação), R$ 15 (após as 23h30min)

ROSA MADALENA

Variados ritmos. Freguesia Som e Bar (Av. Fernando Ferrari, 1360), às 20h. Ingresso: R$ 10

Ingressos para o 3º Sesc Circo começam a ser distribuídos

JOCAS FARIAS + ROCHINHA

Pop rock e MPB. Ponto de Cinema (R. Ângelo Uglione, 1567), às 20h. Ingresso: R$ 12

ALEXANDRE PINTTOO

Rock. The Park (Espaço Boullevard do Shopping Praça Nova - BR-287, 2885), às 20h. Ingresso: R$ 10

KARAOKÊ PROFANO

Vaca Profana (Rua Serafim Valandro, 536), às 20h. Entrada franca

HUMMINGBIRD SESSION

Com Cezimbra, Leo Mayer e Pylla. Rock. Zeppelin Bar (R. Visc. de Pelotas, 978), às 20h. Ingresso: R$ 12