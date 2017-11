Envie uma frase e concorra a um par de ingressos para o show de Jorge e Mateus

Concurso cultural 17/11/2017 | 15h06 Atualizada em

Se você é fã de carteirinha de uma das duplas sertanejas mais queridas do Brasil, prepare-se! O Clube do Assinante do Diário preparou uma promoção que vai levar você e mais um acompanhante para curtir de pertinho o show de Jorge e Mateus, em Santa Maria, que acontece no dia 24 de novembro, no Estádio Presidente Vargas.

Para participar, os interessados devem responder a pergunta "Qual canção do Jorge e Mateus marcou minha vida e por quê?" por meio de uma frase de até 45 palavras. As frases devem ser enviadas via mensagem inbox, na página do Facebook do Clube do Assinante do Diário. Os autores das frases deverão informar, também, os seguintes dados: nome completo, CPF, telefone e e-mail.

As inscrições vão até as 16h da próxima quarta-feira, dia 22 de novembro, e o resultado será divulgado na mesma data. Cada participante poderá enviar somente uma frase. Mas, atenção: os participantes devem ser sócios do Clube do Assinante do Diário e residir em Santa Maria.

Os autores das duas frases mais criativas vão levar um par de ingressos para o setor Front no show dos sertanejos. A retirada dos ingressos será feita nos dias 23 e 24 de novembro, na sede do Diário, que fica na Avenida Maurício Sirotsky Sobrinho, 25, no Bairro Patronato. Para retirar a premiação, o vencedor precisa apresentar documento oficial com foto.

REGULAMENTO DO CONCURSO CULTURAL

"QUAL CANÇÃO DO JORGE E MATEUS MARCOU MINHA VIDA E POR QUÊ?"



1. Do Concurso

O Diário de Santa Maria, localizado na Avenida Maurício Sirotsky Sobrinho, n.º 25, Patronato, Santa Maria/RS, juntamente com a Camarote Produções e Eventos, localizada na Av. dos Estados, n° 195, apto. 402, Centro, Campo Bom/RS, vêm a público convidar os sócios do Clube do Assinante daquele jornal à participar do Concurso Cultural: "Qual canção do Jorge e Mateus marcou minha vida e por quê?”

1.1 A participação no concurso é voluntária e gratuita. Assim, para participar, os interessados devem ser sócios do Clube do Assinante, estar em dia com o pagamento da assinatura e residir em Santa Maria. Na hipótese do vencedor do referido concurso ser menor de 18 anos, será obrigatório que o seu acompanhante seja um responsável legal.

1.2 As inscrições, e respectivamente os envios das frases, irão ocorrer entre às 15h do dia 17 (dezessete) de novembro de 2017 até às 16h do dia 22 (vinte e dois) de novembro de 2017.

1.3 Cada participante poderá enviar somente uma frase, por mensagem inbox na fanpage do Clube do Assinante do Diário na rede social Facebook.

1.4 Os autores das frases deverão informar os seguintes dados: nome completo; CPF; telefone; e e-mail. Qualquer ausência de dados no preenchimento imputarão em automática desclassificação.

1.5 A frase não deverá ultrapassar o limite de 45 (quarenta e cinco) palavras. Sendo esta superior, imputará a não classificação.

2. Da premiação

2.1 Os autores das duas frases mais criativas ganharão um par de ingressos para o setor Front no show da dupla Jorge e Mateus, que acontecerá dia 24 de novembro de 2017, em Santa Maria. Na hipótese do vencedor ser menor de 18 anos, será obrigatório que o seu acompanhante seja um responsável legal.

2.2 A retirada dos ingressos será feita na sede do Diário de Santa Maria mediante identificação por documento oficial com foto.

3. Do julgamento

3.1 No dia 22 (vinte e dois) de novembro, uma Comissão Julgadora será formada por 5 (cinco) integrantes da equipe do Clube do Assinante e/ou jornalistas, que irão selecionar as frases mais criativas entre as enviados para o concurso cultural, e que seguirem as normas estabelecidas no item 1.

3.2 O resultado do concurso cultural, com o nome dos vencedores da promoção, será divulgado no dia 22 (vinte e dois) de novembro de 2017, por meio do site do Diário de Santa Maria, e também através das demais plataformas digitais.

3.3 Os parâmetros que serão utilizados pela Comissão Julgadora da melhor frase são criatividade, originalidade e adequação ao tema proposto.

3.4 Os dados pessoais dos inscritos e as frases enviadas não serão disponibilizados para consulta do público externo, ficando disponíveis apenas para os promotores deste concurso. Não terão validade inscrições que não preencham as condições do concurso estabelecidas neste regulamento.

4. Das considerações Gerais

4.1 A divulgação institucional da promoção comercial será realizada pelo Diário de Santa Maria, em suas plataformas digital e impressa. Em reportagens e matérias, apresentando a promoção e divulgando cada uma das etapas.

4.2 O prazo de reclamação pelo prêmio (caducidade) é de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da divulgação de cada um dos vencedores. Não sendo reclamado pelo contemplado neste período, as pessoas jurídicas promotoras converterão o valor do prêmio correspondente em moeda corrente, conforme os termos dispostos no Decreto nº 70.951 de 1972.

4.3 A divulgação e uso do nome, imagem e som de voz do contemplado, com intuito a publicidade do resultado deste Concurso, não implicará em qualquer espécie de ônus às pessoas jurídicas promotoras ou quaisquer outras pessoas jurídicas envolvidas na sua elaboração e operacionalização. O prazo para a utilização da imagem do contemplado é de, no máximo, 12 (doze) meses, a contar das datas de apuração da promoção.

4.4 Este Concurso tem cunho exclusivamente cultural, e sua participação nele não está subordinada a qualquer modalidade de álea ou pagamento pelos concorrentes, nem vinculada à aquisição ou uso de qualquer bem, direito ou serviço, de acordo com o disposto na Lei nº 5.768/71 e art. 30, do Decreto nº 70.951/72. Ao inscrever-se para participar do Concurso, nos termos deste Regulamento, o participante estará automaticamente autorizando a realizadora a utilizar, de modo gratuito, definitivo e irrevogável, de seu nome, imagem e som de voz em qualquer veículo de imprensa, mídia ou Internet, para divulgação do Concurso, licenciando também às Realizadoras todos os direitos autorais, por tempo indeterminando, relativos à frase.

4.5 As autorizações descritas acima não implicam em qualquer obrigação de divulgação ou de pagamento de qualquer quantia por parte da Realizadora. Pelo simples ato de inscrição neste Concurso, o participante ainda autoriza, reconhece e aceita que os dados pessoais e demais informações, inclusive os submetidos por meio do formulário de participação, passam a ser de propriedade das Realizadoras que poderão utilizá-los para os fins necessários à adequada realização deste Concurso ou outros fins, inclusive comerciais, sem que qualquer valor seja devido ao participante. O participante, neste ato, assume plena e exclusiva responsabilidade pela frase que criar, por sua titularidade, originalidade, incluindo, sem limitação, responsabilidade por eventuais violações à intimidade, privacidade, honra e imagem de qualquer pessoa, a deveres de segredo, à propriedade industrial, direito autoral e/ou a quaisquer outros bens juridicamente protegidos, eximindo a realizadora de qualquer responsabilidade relativamente a tais fatos, aspectos, direitos e/ou situações. O participante reconhece e aceita expressamente que as Realizadoras não poderão ser responsabilizadas por qualquer dano ou prejuízo oriundo da participação neste Concurso ou da eventual aceitação do prêmio.

4.6 O presente regulamento poderá ser alterado e/ou o concurso suspenso ou cancelado, sem aviso prévio, por motivo de força maior ou por qualquer outro motivo que esteja fora do controle da realizadora e que comprometa a realização do concurso de forma a impedir ou modificar substancialmente a sua condução como originalmente planejado, não sendo devida nenhuma espécie de indenização aos participantes. Para esclarecer eventuais dúvidas sobre a presente promoção, os participantes poderão entrar em contato pelo telefone (55) 32201877. Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste Regulamento serão julgadas e decididas de forma soberana e irrecorrível pela Comissão Julgadora. Estão impedidos de participar do Concurso os empregados da realizadora, seus cônjuges, seus parentes até terceiro grau ou pessoas que de alguma forma participem, direta ou indiretamente, da produção do concurso, bem como parentes até terceiro grau destas pessoas. No momento da apuração, o nome do contemplado será confrontado com uma lista contendo nomes dos dirigentes, empregados e sócios NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA com sede na SERAFIM VALANDRO, inscrita no CNPJ sob Nº 26.748.774/0001-99, denominada a seguir EMPREGADORA. Caso o nome do contemplado esteja relacionado na lista de dirigentes, empregados e sócios, será realizada uma nova seleção, com o objetivo de substituir o participante invalidado. A participação neste Concurso implica a aceitação total e irrestrita de todos os itens deste Plano.