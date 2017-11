Elsa dedicou 62 anos à produção dos doces da Romaria

Série Romaria da Medianeira 10/11/2017 | 18h12 Atualizada em

Foto: Gabriel Haesbaert / New CO DSM

Elsa atuou de 1942 até 2005 na equipe dos doces da romaria, inclusive, como coordenadora Foto: Gabriel Haesbaert / New CO DSM

Uma vida dedicada à espiritualidade, à amizade e à família. Essa é a melhor forma de descrever Elsa Fuganti Dal Forno, 90 anos, dona da receita do famoso quindim da romaria. A lojista aposentada atuou, entre 1943 e 2005, na equipe do setor doceiro da Romaria da Medianeira, inclusive, como coordenadora. Em 62 anos de voluntariado, Dona Elsa, como é chamada, viu seu amado Bairro Medianeira crescer junto com Santa Maria e seus doces ganharem fama. Mesmo aposentada de todas as sua funções e com algumas limitações que surgem em função da idade, Elsa faz questão de assistir ao tão amado evento, enquanto passeia pela cidade de carro. Auxiliada pela filha Rosemari, Elsa conversou com o Diário e relembrou, com precisão, fatos das nove décadas de vida.

Diário – Como foi a infância da senhora?

Elsa – Cheguei a minha casa atual, na Medianeira,aos cinco anos.Temos essa graça de morar na sombra do Santuário. Eu sou muito feliz de sempre estar perto da minha mãe querida.Desde então, sempre estive perto dela.

Diário – Como começou a sua contribuição e qual o segredo da receita do quindim da romaria?

Elsa – Era pequena, e ajudava com os peixinhos da pescaria. Meu pai trabalhava e ajudava, e eu ia junto, eu e meus irmãos, graças a Deus. Sempre tivemos essa devoção. Eu ia sempre à Medianeira. Meu marido ajudou na construção na cripta. De forma mais fixa, eu ia desde os 16, e, com o passar dos anos, comecei a tomar conta. Eu comecei bem cedo, mas eu sempre zelei muito pelo Santuário. Nossa Senhora Medianeira é a minha vida, até hoje. Eu estando pertinho dela, fico pertinho da romaria. Quanto ao quindim, não é uma receita de família. Ela surgiu das primeiras ajudantes do evento. Aos poucos, fomos aprimorando. Ficávamos horas cozinhando os ovos em banho maria.

Diário – Quando a senhora assumiu a coordenação das doceiras?

Elsa – Era uma responsabilidade muito grande e, inicialmente, eu não queria. Era outra época, para preparar os doces, era tudo na mão. Fizemos uma campanha entre o pessoal da construção para arrumar a cozinha, até que houve um incêndio e, depois, a própria administração do Santuário arrumou. Meu marido era responsável pelas bebidas. Sempre fomos muito "da Medianeira".

Elsa esteve à frente do processo de produção dos famosos doces da Romaria da Medianeira. Ao longo desses anos, conheceu e fez amizade com diversas pessoas Foto: Gabriel Haesbaert / New CO DSM

Diário – Existe alguma edição da romaria que ficou no seu coração?

Elsa – Uma das únicas romarias que consegui acompanhar, de verdade, nesse tempo como coordenadora, foi quando meu filho Sérgio nasceu. Em outra ocasião, em 1999, fiquei 42 dias no hospital, após meu marido falecer. Eu consegui melhorar e isso foi uma graça da Medianeira. A partir de 2005, quando parei de trabalhar, na 62ª Romaria, eu passei a acompanhar as procissões. Sempre dizia aos romeiros, "vocês cuidam da parte espiritual, e eu, dos doces". Todas eram especiais para mim, graças a Deus. Eu sempre fiz com muito amor. Quando o amor é colocado, a coisa é boa. Agora, com 90 anos, não é tão fácil ir. Hoje, assisto de cima e, quando ela passa, vou com um dos filhos até a Duque ou a Serafim Valandro acompanhar de perto.

Diário – É emocionante ver o crescimento do evento?

Elsa – Sim, e fico realizada e feliz. Se me dizem que tinha bastante gente, eu fico realizada. Isso significa que estão procurando a graça da Medianeira.

Diário – Quando parou de produzir os doces, a senhora seguiu frequentando a Basílica?

Elsa – Quando eu saí, ficou a Elma, e as irmãs Chica e Marisa. Minha saída, em 2005, não foi prevista. Após isso, fui convidada para fazer parte dos almoços no Seminário São José. Em 2006, recebi um quadro da Medianeira, me homenageando e agradecendo os serviços prestados. Também fui convidada para assistir à romaria do altar. Hoje, moramos na Medianeira e vamos às missas toda semana. Sempre lidamos com o público da romaria e sempre fomos bem recebidos por todo mundo. Quando meu marido faleceu, o Santuário ficou cheio e o trânsito parou. É um retorno do que vivemos. Devo muito aos amigos conquistados ao longo do caminho, incluindo a família Zanini, amigos de longa data.

Em 2004, penúltimo ano em que dona Elsa atuou como coordenadora da equipe de doces. Foto: Charles Guerra / Agencia RBS

Diário – Quais são os valores cultivados pela dona Elsa?

Elsa – Eu sou uma mulher de muita fé, e isso é o principal para mim, na vida. Prezo muito por uma família unida. Prefiro perder a vida do que perder a fé. Tenho quatro filhos, e nunca faltou nada, graças a Deus.

Diário – Os doces de hoje são tão bons quanto na época da senhora?

Elsa – As coisas estão diferentes. Hoje, temos mais pé-de-moleque, brigadeiro. No meu tempo não tínhamos tantos doces de aniversário. Eram quitutes de festa comunitária, tínhamos merengue, panelinha, quindim, doce de batata, papo de anjo. Meus favoritos eram o doce de batata e a cocada. Todos gostavam dos nossos doces, e não era fácil fazer. Tinham pessoas que vinham buscar cucas e mandar para fora de Santa Maria. Faço doces até hoje. Os doces mais queridos pelo público eram a cocada, o quindim e as cucas. As coisas sempre foram feitas com muito amor e carinho. O amor, a fé e a gratidão por tantas graças sempre vieram do carinho. Tem um ponto de carinho junto aos doces, que faz eles ficarem com um gosto diferente.

Diário – Qual a avaliação que a senhora se daria pelo seu trabalho?

Elsa – Daria nota máxima (risos). Sempre fiz tudo com muito amor e carinho. Tudo sempre deu certo, graças a Nossa Senhora da Medianeira e graças a Deus.

Diário – O que a senhora fazia e ainda gosta de fazer fora da romaria?

Elsa – Trabalhávamos com coturno de pele de ovelha e eu tinha uma pequena loja de comércio de tecidos e confecções. Trabalhava também com louça. Meu pai teve um dos primeiros armazéns da Avenida Medianeira. Nunca trabalhei vendendo doce fora da Romaria da Medianeira. Eles eram reservados para a romaria e para a minha família. Hoje, gosto de fazer qualquer coisa que eu conseguir. Amo passear de carro, sentar na frente da casa para conversar com os vizinhos. Agradeço todo dia à Nossa Senhora pelos filhos que tenho.

Dona Elsa completou 90 anos, em maio. Na oportunidade, a família fez uma festa gigante, digna da longevidade da matriarca. Filhos, primos e netos estiveram presentes Foto: Gabriel Haesbaert / New CO DSM