Duas exposições podem ser visitadas  a partir desta terça em Santa Maria

Neste terça-feira, duas exposições de arte, promovidas pela prefeitura, estarão disponíveis para visitação gratuita em Santa Maria.

Habitações como Microterritórios Subjetivos, da artista visual Karine Perez, vai estar no Museu de Arte de Santa Maria (Masm). Já a exposição de pinturas Formas Híbridas, de Márlon Viana, estará disponível na sala Monet Plaza Arte, no Monet Plaza Shopping.

Obra de Karine Perez estará no Museu de Arte de Santa Maria Foto: Divulgação

A exposição de Karine apresenta 18 obras, compostas por fotografias digitais e impressas em papel. A série resulta da pesquisa da artista no doutorado em Artes Visuais, realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Habitações como Microterritórios Subjetivos é motivado por mudanças de domicílio e reverberações ocasionadas por viagens.

A artista é professora no curso de Artes Visuais da UFSM e líder do grupo de pesquisa Processos Pictóricos. É mestre em Artes Visuais pela UFSM e doutora em Artes Visuais-Poéticas Visuais pela UFRGS. Karine trabalha com os temas de arte contemporânea, processos de criação artística, retrato/autorretrato, ficção/encenação, identidade, subjetividade, memória e corpo.

A abertura da mostra ocorre às 19h30min desta terça, na sala Jeanine Viero, no Museu de Arte de Santa Maria (Avenida Presidente Vargas, nº 1.400 – Centro Integrado de Cultura Evandro Behr, Bairro Fátima). Ela estará disponível para visitação gratuita até o dia 1º de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h.

Exposição de Marlon Viana estará disponível para visitação a partir desta terça Foto: Divulgação

Já Formas Híbridas é composta por 17 pinturas, executadas com tinta óleo e acrílica, com técnicas mistas. A maioria das obras é inédita. São formas abstratas e orgânicas que se assemelham a figuras humanas estilizadas e interpretadas ao estilo do artista.

O autor é graduado em Desenho e Plástica pela UFSM e já participou de diversas mostras coletivas em diferentes municípios do país. Ele realizou cursos de aperfeiçoamento nas áreas de desenho livre, mosaico de interiores e pintura em tela.

A exposição será aberta às 10h desta terça-feira, na sala Monet Plaza Arte, no Monet Plaza Shopping (Avenida Fernando Ferrari, nº 1.483 – Bairro Nossa Senhora de Lourdes). A comunidade poderá visitar a mostra gratuitamente até o dia 30 de novembro, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e nos domingos e feriados, das 11h às 18h.