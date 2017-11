Diversidade de gênero foi o tema da 16ª Parada Livre deste domingo

Luta por Igualdade 05/11/2017 | 20h50 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New CO DSM

Neste domingo, a Gare da Estação Férrea ficou das cores do arco-íris. Foi a 16ª Parada Livre da Região Centro, que ocupou o espaço com diversas atrações voltadas a comunidade lésbica, gay, bissexual, transgênero, travesti e intersexual (LGBTTI).

O tema deste ano foi Identidade e Gênero: mais que um direito, uma questão de respeito. O evento é realizado pela ONG Igualdade em parceria com a Prefeitura e segundo a coordenadora da ONG Marquita Quevedo, a Parada vem se fortalecendo a cada ano.

Ivete Sangalo canta seus hits, emociona e deixa mensagem política ao público de Santa Maria

– A nossa Parada é uma das únicas no Estado que é lei municipal. É um evento que vem sendo construído há muitos anos e é de suma importância no sentido de que temos que discutir o respeito à diversidade com a comunidade em geral – afirma.

De acordo com a coordenadora, além dos municípios da região Centro, dezenas de pessoas vieram de outras regiões do Estado como: São Borja, Canoas e Porto Alegre. Todos dançaram, assistiram as performances dos artistas convidados, confraternizaram e aproveitaram a tarde ensolarada de domingo.

O empresário Rudinei Rodrigues, da ONG Girassol de São Borja, foi o padrinho do evento e segundo ele, desempenhar tal função o deixou extremamente orgulhoso e feliz.

Termina nesta segunda promoção que vai te levar ao camarim de Jorge e Mateus

– Para mim é uma alegria, eu me senti muito lisonjeado quando recebi o convite. É sempre importante para nós termos estes espaços e promover estas discussões sobre igualdade de gênero – ressalta.

Para a estudante Stefany Rodrigues, Miss Passarela Rio Grande do Sul, a Parada é mais do que uma festa, mas é uma importante ferramenta de luta pelo fim do preconceito e da intolerância.

– Nós temos que mostrar que em Santa Maria não há espaço para o preconceito. Por isso eventos como este são sempre muito importantes – explica.

Informações sobre saúde

A Secretaria de Saúde esteve presente com as equipes da Política do HIV/Aids, da Saúde Bucal e da Atenção Psicossocial. E de acordo com a enfermeira Patrícia Culdi Bueno, uma equipe de 20 pessoas foram as responsáveis pela distribuição de preservativos e material informativo sobre qualidade de vida e bem estar.

22 espetáculos para assistir em novembro nos teatros de Santa Maria

–Essa parceria já existe há algum tempo e além da Prefeitura dar toda a estrutura para a realização da Parada, nós realizamos essa ação buscando sempre informar as pessoas quanto aos cuidados com a saúde – conclui.