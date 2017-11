Dicas para não errar na escolha do sapato masculino

Moda masculina 13/11/2017 | 11h01 Atualizada em

Cada vez mais estilosos e antenados com a moda, muitos homens têm dúvidas na hora de combinar calçado e roupa em diferentes ocasiões. Embora a maioria busque conforto antes de estilo, existem situações em que não se pode errar, como o look de uma reunião formal, por exemplo.

O propagandista de medicamento Felipe Vargas confessa que, para não errar na combinação no trabalho, prefere não arriscar e usa sempre sapato social preto.

– Como uso roupa social para trabalhar, meu sapato é aquele convencional, de bico fino. Deixo o sapatênis para usar com bermuda ou calça jeans. Já o tênis, uso somente na academia ou corrida – conta.

A gerente de vendas das lojas Vencal de Santa Maria, Ana Claudia Campos, diz que Vargas está certo na escolha do calçado. Ela sugere que, para mudar um pouco, ele pode investir em outras cores de sapato, que podem ser marrom, preto ou bordô.

– Geralmente, os homens chegam à loja sabendo o que querem. Sempre sugiro que saiam um pouco do preto, mas a maioria prefere não arriscar. Se o ambiente de trabalho for casual e permitir, um sapatênis pode ser usado com calça jeans – sugere.

Quando o ambiente for de uma festa que pede algo mais social, como casamento ou formatura, Ana Claudia diz que tênis e sapatênis devem ser deixados de lado.

O gerente e consultor de vendas da Brandt Sports, Denis dos Santos Ilha, de Santa Maria, explica que o calçado para exercícios físicos também deve ser escolhido com atenção. Ele afirma que o conforto e a proteção dos pés e articulações deve estar em primeiro lugar e que alguns tênis, mesmo com amortecedores, podem ser usados com roupas casuais, pois são parecidos com sapatênis.

Botas garante conforto, mas devem ser usadas somente em temperaturas amenas Foto: Gabriel Haesbaert / NewCO DSM

– O tênis para corrida deve ser leve, flexível e com amortecimento. Esse tênis deve ser evitado no ambiente de trabalho, visto que é esportivo, geralmente mais alto – orienta.

Praticante de corrida, o consultor de vendas da Brandt Sportes, Sílvio Ferreira, não abre mão do conforto e da durabilidade na hora de escolher um tênis. Ele orienta aos esportistas que adquiram tênis sem costura no cabedal (parte superior do calçado) e com solados baixos porque tendem a ser mais confortáveis.

DICAS PARA NÃO ERRAR

_ Antes de tudo, aposte em modelos que ofereçam conforto, estilo e versatilidade

_ Tênis são ideais para prática de esportes, treinos na academia e passeios no parque. Evite combiná-los com produções formais

_ Sapatênis, entre o formal e o informal, é um coringa entre vários looks. Pode ser usado com bermuda e calça jeans e combina com camiseta, camisa polo ou um blaser. Por dar aquele efeito arrumado sem ser formal, é ideal para a balada ou happy hour

_ Botas masculinas, do tipo cuturno, garantem conforto e flexibilidade, mas devem ser usadas em temperaturas amenas. No calor, devem ser evitadas

_ Oxford é o sapato social mais alinhado, com cadarços, bico alongado, podendo ser fosco ou envernizado. É ideal para ocasiões que pedem um traje mais sofisticado, como casamentos e formaturas

_ O modelo derby, mais esportivo e confortável que o oxford, também é indicado para usar com terno e roupas sociais

Os loafers, versão do mocassim, são fáceis de combinar e se destacam pela flexibilidade e conforto Foto: Gabriel Haesbaert / NewCO DSM

_ Para quem prefere um estilo informal, a sugestão é o mocassim. Este modelo pode ser usado com calça jeans ou sarja e têm variações fáceis de combinar, como os loafers, que se destacam pela flexibilidade e conforto

_ Sandálias ou chinelos são indispensáveis para a praia, o churrasco com os amigos e para o merecido descanso em casa

_ O importante é que o calçado combine com o estilo de quem vai usá-lo. Se você é discreto, escolha um calçado formal, de cor neutra. Já se não tem medo de ousar, arrisque nos mocassins coloridos e nos diferentes modelos de botas

_ Invista nas meias invisíveis. Para calçados formais, a a cor da meia deve ser bem próxima ao tom do sapato

Fonte: Ana Claudia Campos e Denis dos Santos Ilha