CPF Piá do Sul é o grande campeão do Enart 2017

Tradicionalista 19/11/2017 | 21h27 Atualizada em

Festa dos integrantes do Piá do Sul na hora que o resultado foi divulgado

Festa dos integrantes do Piá do Sul na hora que o resultado foi divulgado Foto: Reprodução / TV Tradição / TV Tradição

O Centro de Pesquisas Folclóricas Piá do Sul, de Santa Maria, é o grande vencedor do Enart 2017. A entidade tradicionalista ficou em 1º lugar na categoria Força A de Danças Tradicionais, a principal categoria do maior festival de cultura gaúcha. O resultado foi divulgado na noite deste domingo, no encerramento do evento que ocorreu em Santa Cruz do Sul.

O CPF Piá do Sul e o DT Querência das Dores, ambos de Santa Maria, ficaram entre os 20 finalistas que se apresentaram neste domingo.

Já na categoria de danças artísticas Força B, o DTG Noel Guarany, também de Santa Maria, levou o segundo lugar.

CONFIRA O RESULTADO

DANÇAS TRADICIONAIS - FORÇA A

1º lugar - CPF Piá do Sul, Santa Maria - 13ª RT

2º lugar - CTG Tiarayú - Porto Alegre - 1ª RT

3º lugar - CTG Aldeia dos Anjos - Gravataí - 1ª RT

4º lugar - CTG Rancho da Saudade - Cachoeirinha - 1ª RT

5 lugar - CTG Lalau Miranda - Passo Fundo - 7ª RT

DANÇAS TRADICIONAIS - FORÇA B



1º lugar - CTG Brigadeiro Raphael Pinto Bandeira - Rio Grande - 6ª RT

2º lugar - DTG Noel Guarany - Santa Maria - 13ª RT

3º lugar - Grupo de Folclore Chaleira Preta - Ijuí - 9ª RT

4º lugar - CTG Tropilha Farrapa - Lajeado - 24ª RT

5º lugar - CTG Centro Farroupilha de Tradições Gaúchas - Alegrete - 4ª RT





-->