Coordenadora da Casa das Velas compartilha sua fé e devoção à Medianeira

Desde pequena, Leiza acompanha as missas e festividades da igreja católica. E esse foi o estímulo para, hoje, trabalhar como voluntária na maior romaria do sul do Estado, a Romaria da Medianeira, que ocorre no domingo em Santa Maria.

Com 12 anos, a aposentada nascida em Santa Flora, distrito de Santa Maria, veio morar na cidade para estudar e, desde então, começou a frequentar as missas do Santuário Basílica de Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças. Hoje, aos 59 anos, ela coordena a Casa das Velas da Basílica.

Leiza faz parte da série Romaria da Medianeira, que traz os personagens que ajudam o evento acontecer.

Leia os principais trechos da entrevista.

Diário de Santa Maria – Qual sua relação com a Basílica?

Leiza Maria Rossato – Eu vim para a Basílica voluntariamente para ser ministra da eucaristia,há uns cinco anos.Eu tinha a curiosidade de ver como funcionava o trabalho da eucaristia,sempre frequentava as missas daqui e tinha esse interesse. Eu perguntei para uma ministra,que era minha vizinha,e ela me apresentou para o pessoal.Fiz o curso de ministros,mas, depois que recebi o certificado,não me senti preparada para assumir.

Diário – Por quê?

Leiza – É uma coisa muito significativa. Você está entregando literalmente o corpo de Deus para outra pessoa.E eu não me senti pronta para isso.

Diário – Depois disso, continuou na Medianeira?

Leiza – Sim,claro.Depois,na 68ª e na 69ª edições da Romaria da Medianeira, participei vendendo os objetos religiosos numa tenda da Basílica.Daí então,a partir da 70ª, comecei a trabalhar na casa das velas.

Diário – Como surgiu esse convite para a coordenação da Casa das Velas?

Leiza – Eu acabei me aposentando em janeiro de 2015. Daí, como eu já estava por aqui, já tinha feito o curso e já fazia um trabalho voluntário,eles deram férias para uma funcionária,e eu tive a oportunidade de passar os meses de verão aqui.Então,eu fiquei por aqui, e surgiu o convite da Tania Luchese,que era a voluntária responsável na época.

Diário – Qual sua função na Casa das Velas?

Leiza – É a coordenação do controle de estoque, do que é distribuído para a secretaria e do que é vendido aqui também. Cuido da embalagem das velas, porque ela vem sem nada. Daí, tem que colocar o pavio, depois a imagem da Nossa Senhora e,depois,o papel celofane.

Diário – Como é a produção das velas?

Leiza – Nós começamos a produção das velas a partir do mês de março, porque ela tem que ser produzida no inverno, pois no verão ela não seca rápido. Então, o estoque de velas da romaria é todo produzido no inverno.No mês de setembro, já estamos com tudo pronto.

Diário – Que material é usado?

Leiza – Nós trabalhamos com parafina pura e parafina reciclada. Com a reciclagem, nós trabalhamos desde 2009, quando foi construída a capela das velas.

Diário – E quantas pessoas trabalham nessa fabricação?

Leiza – Hoje, temos dois meninos trabalhando. É um processo artesanal, porque não é uma indústria.

Diário – A senhora já teve alguma graça alcançada?

Leiza – Várias. Não tem uma graça específica que eu possa dizer, mas tudo o que eu peço, ela me atende. Principalmente em relação à minha saúde e da minha família. Constantemente, eu estou recebendo graças dela, e esse trabalho que eu faço por aqui, faço por amor.

Diário – Essa seria a motivação para fazer esse trabalho voluntário, então?

Leiza – Sim. Amor. Eu sempre fui uma pessoa que fiz tudo por amor, gostando do que fazia. E também por eu sempre ter fé na Nossa Senhora. Meu pai, Eduardo Rossato, é guardião daqui há mais de 10 anos. Então, eu já tinha essa boa imagem daqui.

Diário – A família que a incentivou?

Leiza – Sim. Até mesmo lá, em Santa Flora, meu pai sempre foi envolvido na capela. Sempre auxiliou nas festividades de lá. Então, eu fui criada com essa devoção.

Diário – O que mais é gratificante nesse trabalho?

Leiza – É estar dentro do Parque da Medianeira. Eu considero o parque abençoado, porque ele tem uma energia muito boa. É a casa da Mãe. Em qualquer lugar que eu olho, aqui, tenho a imagem dela. Se eu estou meio cabisbaixa, eu olho para ela, e aquilo me alivia. São pequenas coisas que me motivam muito.

Diário – Para a senhora, o que a Romaria representa?

Leiza – Ela é a maior festa religiosa do Sul do país.A mãe Medianeira é a padroeira do Rio Grande do Sul, apesar de algumas pessoas não saberem disso. E a Romaria é um momento onde você vê que muitas pessoas, de vários lugares, viajam horas para passar apenas algumas horas ali com ela. E nós temos a graça de estar o tempo todo aqui com ela. Então, este momento de oração, de reflexão, de interiorizar a fé é único, é o que você vê na festa da Nossa Senhora Aparecida, na festa da Nossa Senhora de Nazaré.As pessoas querem estar presentes, elas se esforçam para estar presentes. É um momento de devoção, mas muito mais de agradecimento.

Diário – E no dia da Romaria, qual será sua rotina?

Leiza – No dia, eu coordeno a esquipe de voluntários que trabalham conosco na casa das velas e também controlo o estoque de velas na tenda dos objetos religiosos. Começamos às 6h e ficamos até as 17h. Depois, vamos para a missa das 18h, no Santuário, que é a missa de encerramento do ano Mariano em Santa Maria, organizada pela juventude arquidiocesana

