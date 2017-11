Coordenador do Conselho Pastoral Paroquial da Catedral fala sobre sua fé na Medianeira

Série Romaria da Medianeira 08/11/2017 | 19h58 Atualizada em

O berço cristão fez com que frequentasse, desde pequeno, a igreja católica e que estimulasse seus filhos a seguir sua fé. Aos 52 anos, o advogado, nascido em Miraguaí, coordena o Conselho Pastoral Paroquial além de organizar, há 5 anos, o café da manhã dos romeiros no dia da procissão. A participação assídua na Romaria da Medianeira acontece desde 1996, quando mudou-se para o Coração do Rio Grande, com a família formada pela mulher, Jorgina Dallabrida, com quem é casado há 22 anos, e pelos filhos, Luís Arthur e João Pedro Dallabrida. Em entrevista ao Diário, ele compartilhou sua trajetória como romeiro e integrante do Conselho.

Diário de Santa Maria – Como começou sua história com a Catedral?

Hélio Luis Dallabrida – Eu e a minha família frequentamos a Catedral desde que viemos para Santa Maria, em 1996. Nosso filho Luís Arthur tinha três meses, na época, e foi batizado na Catedral e, desde então, começamos a frequentar ali como paroquianos, participando dos jantares e almoços. Com 5 anos, o Luís Arthur começou a ser coroinha, depois, o João Pedro entrou para o grupo de coroinhas também.

Diário – Quantas pessoas estão envolvidas na preparação do café dos remeiros?

Hélio– Em torno de 30 pessoas. Todos que fazem parte do Conselho ajudam de alguma forma.

Diário – Quando começou? E de quem foi a ideia?

Hélio – Esse café, no dia da procissão, já tem mais de 30 anos.A iniciativa foi do Conselho e os primeiros organizadores foram o seu Victor e a dona Maria Pozzobom. Na época, serviam o café lá no lugar onde é a secretaria. Os romeiros chegavam e pegavam seu lanche.

Diário – Como funciona a organização do café?

Hélio – Começamos no mês de outubro pedindo doações. Porque por mais que esse café não seja gratuito, é um preço bem acessível. Então, um pessoal sai para pedir doações de pão, café, açúcar, laranja para o suco e tudo mais. Enquanto os dias vão se aproximando nós vamos conversando como vamos fazer e então, no dia, todos nos envolvemos desde a madrugada.

Diário – Qual a motivação de fazer parte desse trabalho voluntário?

Hélio – Acho que eu credito isso ao crescimento da nossa espiritualidade. Dá um conforto de poder ajudar àquelas pessoas que ás vezes vem de tão longe, viajam toda a madrugada há anos para poder acompanhar a procissão. Isso renova a fé, a esperança e você fica com uma paz de espírito muito grande.

Diário – E depois do café, dá tempo de vocês seguirem a procissão?

Hélio – Sim, a gente consegue, sim. Mas conseguimos acompanhar só a metade dela. Porque, às 8h, quando começa, a gente encerra o café.Aí, ainda temos que limpar e organizar tudo.

Diário – Você já tev e alguma graça alcançada?

Hélio – Já. Eu tinha dor de garganta e febre por causa da Amigdalite. Não conseguia tomar nada, parecia que inchava a garganta. Fui na romaria, conversei com ela e prometi que se ela conseguisse tirar aquele desconforto seria devoto à ela e compraria uma imagem. Antes do final da procissão eu não sentia mais nada. Depois disso, eu jogava futebol com os amigos, e meu joelho começou a doer. Doía para dirigir, caminhar e tudo mais. Fiz uma ressonância magnética e o médico falou que eu precisaria fazer uma cirurgia. E, naquele tempo, tinha missa de ação de graças lá na Medianeira. Fui à missa e fiz uma promessa para a Medianeira. Depois disso, melhorei, não tive mais dor e não precisei da cirurgia.

Diário – Isso foi um incentivo para, hoje, você trabalhar voluntariamente na Romaria?

Hélio – Ah, sim. Normalmente, a gente usa bastante a desculpa de nunca ter tempo para as coisas, sempre vai deixando para depois. Então, quando apareceu o convite para fazer parte da Coordenação eu e a Jorgina aceitamos na hora.

Diário – E como foi o convite?

Hélio – Naquele dia, nós fomos na missa e não tinha lugar para sentar onde sempre sentamos, que é num cantinho, daí, sentamos bem à frete. Foi quando Inês Durlo, da equipe de liturgia, falou para o padre que nós devíamos

Diário – Sempre motivou seus filhos a fazer parte da comunidade paroquiana?

Hélio – Desde pequenos. Porque a igreja também é um caminho de educação dos filhos. Lá dentro da igreja, sempre tem aquele respeito pelo nosso Pai. Tanto que os dois nos ajudam lá, são assíduos.

Diário – Além do café no dia da procissão, quais as outras funções do Conselho Pastoral Paroquial na Catedral?

Hélio – Desde as despesas para fazer as reformas até os almoços, jantares, todos os eventos. Mas a principal função, não só nossa, mas de todos os paroquianos, é trazer mais gente para a igreja.

Diário – E para quem quiser desfrutar do café?

Hélio – No dia começamos a servir a partir das 4h, e cobramos um valor simbólico de R$5. É só os romeiros chegarem e se dirigirem para o Salão Paroquial, que fica atrás da igreja. Daí, depois, os romeiros podem participar das missas, que são às 5h30min, às 6h30min e às 7h30min, e se confessarem. Durante a missa acontecem as confissões.