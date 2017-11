Confira os horários para visitar o Papai Noel nos shoppings de Santa Maria

Natal 07/11/2017 | 19h01 Atualizada em

A espera acabou e o bom velhinho está chegando em Santa Maria! Para quem não aguentava mais esperar pelo Papai Noel, já é possível visitá-lo e levar a cartinha com os pedidos de Natal nos shoppings da cidade. No Shopping Praça Nova, o barbudinho mais querido chegou no final de semana e a criançada fez a festa. Confira, abaixo, os horários em que o bom velhinho estará esperando pelo seu abraço:

SHOPPING PRAÇA NOVA

Visitas até 24 de dezembro

Horário: das 16h às 20h de segunda a sexta, e das 13h30min às 20h30min aos sábados e domingos. A partir do dia 2 de dezembro, será das 13h30min às 20h30min todos os dias.

ROYAL PLAZA SHOPPING

Visitas de 11 de novembro até 23 de dezembro

Horário: no dia 11, o bom velhinho chega às 20h. Do dia 12 de novembro ao dia 23 de dezembro, as visitas serão das 17h às 21h, todos os dias.

MONET PLAZA SHOPPING

Visitas de 11 de novembro até 23 de dezembro

Horário: de terça a sábado, das 16h às 21h, e domingos e feriados, das 14h às 19h.

SANTA MARIA SHOPPING

Visitas de 11 de novembro até 23 de dezembro.

Horário: em novembro, as visitas ocorrem nas sextas e nos sábados à tarde. Em dezembro, a criançada pode visitar o Papai Noel todos os dias, também à tarde.