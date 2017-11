Começa a venda de ingressos para espetáculo de Natal no Clube Dores

Lazer 07/11/2017 | 17h33 Atualizada em

A programação de Natal já teve início em Santa Maria. Shoppings e lojas enfeitaram seus espaços e organizaram uma série de atividades para festejar mais um fim de ano na cidade. Além da decoração dos espaços, há locais que vão receber espetáculos para divertir a família inteira. No Clube Recreativo Dores, o Grupo Tholl vai apresentar o espetáculo No Natal Daquele Ano, e os sócios do clube têm 50% de desconto* na compra dos ingressos.

O grupo, que vem de Pelotas, é um dos maiores da América Latina. A apresentação do espetáculo será no dia 13 de dezembro, com início às 21h, no ginásio poliesportivo do clube. De acordo com a organização, os portões serão abertos às 20h. A classificação é livre, e o espetáculo conta com números acrobáticos, luzes, músicas e muita diversão ao público.

De acordo com o clube, crianças até 6 anos que ficarem no colo não pagam ingresso. Entretanto, os responsáveis serão advertidos em caso da criança sentar na cadeira sem a aquisição de ingresso, além de terem de pagar pelo valor do ingresso.

Confira como adquirir os ingressos:

Setor Ouro: R$ 40 (sócios do Clube Dores) e R$ 80 (público em geral)

Setor Prata: R$ 35 (sócios do Clube Dores) e R$ 70 (público em geral)

Setor Bronze: R$ 30 (sócios do Clube Dores) e R$ 60 (público em geral)

Arquibancada: R$ 25 (sócios do Clube Dores) e R$ 50 (público em geral)

*Apenas ingressos disponíveis na Secretaria do Clube terão o desconto computado. Para ganhar o desconto, o associado deve apresentar a carteirinha do clube e estar em dia com o quadro social.

SERVIÇO

O quê: Espetáculo No Natal Daquele Ano, do Grupo Tholl

Quando: 13 de dezembro, às 21h

Onde: Clube Recreativo Dores

Informações: (55) 2103-2828