Cinema de Santa Maria tem maratona de descontos 

Telonas 14/11/2017 | 19h07 Atualizada em

Atenção, cinéfilos de carteirinha. O Arcoplex do Royal Plaza Shopping, em Santa Maria, está com descontos nas sessões. Até sexta-feira, serão cobrados preços promocionais na bilheteria de qualquer filme. Os preços promocionais valem para esta quarta-feira, feriado e dia de pré-estreia da Liga da Justiça.

De acordo com Marcelo Ortiz, subgerente do Arcoplex em Santa Maria, a ação é uma maratona de descontos. Segundo Ortiz, os ingressos custam a metade do preço nas segundas, terças, quintas e sextas. Nas quartas-feiras, o Arcoplex tem desconto especial para as entradas. Entretanto, os valores não são válidos para dias em que é feriado ou finais de semana. A exceção, conforme a gerência do cinema, é para esta quarta, feriado da Proclamação da República.

Com isso, nesta quarta (e nas próximas), a entrada para qualquer filme vai custar R$ 8 (para filmes 2D) e R$ 10 (3D). Nas segundas, terças, quintas e sextas-feiras, todas as pessoas pagam meia-entrada, ou seja, R$ 9 (filmes 2D) e R$ 11 (3D). A promoção ainda não tem data para acabar.

Clique aqui e confira a programação desta quarta-feira.

PROMOÇÃO ARCOPLEX

Segunda, terça, quinta e sexta: ingressos custam R$ 9 (filmes 2D) e R$ 11 (3D)

Quarta: ingressos custam R$ 8 (filmes 2D) e R$ 10 (3D)

Feriados e finais de semana: preços normais*

*Nesta quarta-feira, os valores dos ingressos vão custar R$ 8 (2D) e R$ 10 (3D)