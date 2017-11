Banda de metal Krisiun fará show na cidade em dezembro

Música 13/11/2017 | 10h29 Atualizada em

Depois de um show destruidor em 2016 a banda com mais de 25 anos de estrada e conhecida por ser os mestres do death metal brasileiro estão retornando à Santa Maria. O show está marcado para 9 de dezembro no clube Santamariense.

A banda formada há mais de 15 anos na cidade de Ijuí retorna ao Coração do Rio Grande trazendo os sucessos dos discos Black Force Domain (1995), Apocalyptic Revelation(1998) e Conquerors of Armageddom (2000).

Os ingressos estão à venda e custam R$ 100 (1º lote), R$ 120 (2º lote) e R$ 150 (3º lote). Conforme a organização também haverá ingresso solidário, que custará: R$ 50* (meia entrada, 1º lote), R$ 60* (meia entrada, 2º lote) e R$ 75* (meia entrada, 3º lote).

As entradas podem ser compradas na loja Rockstar (Rua Venâncio Aires, 2.035), Eletrônica Guerra (Rua dos Andradas, 1768) e no Tattoo Word Estudio (Rua Professor Braga, 40).

*meia entrada estudante , idoso, PNE(mediante apresentação de documento) e ingresso solidário (mediante doação de 1kg alimento)