19/11/2017

Neste domingo, desde a manhã, 20 grupos de danças tradicionais gaúchas disputam a final do Encontro de Artes e Tradição Gaúcha (Enart), em Santa Cruz do Sul. As apresentações seguem até a noite. Duas entidades de Santa Maria disputam a final pelas danças na Força A: CPF Piá do Sul e DT Querência das Dores. Confira, ao vivo, o último dia de apresentações pelo canal da TV Tradição no Youtube:

FORÇA A:

FORÇA B:

CHULA: