Alunos da Apae lançam livro sobre suas vivências

Situações do cotidiano que você já tenha passado ou sonha viver. Já pensou em escrever um livro sobre isso? Por meio de suas vivências e experiências,os alunos da turma de convivência da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), com a ajuda da psicóloga Suane Pastoriza Faraj, da pedagoga Daiane Lopes Brenner e das acadêmicas de psicologia Vanessa Coelho e Cleonice dos Santos, escreveram o livro Imaginando, Criando e Contando Histórias, que será lançado, amanhã, na sede da associação.

A ideia surgiu a partir da oficina Criação e Arte, realizada entre o segundo semestre de 2016 e primeiro deste ano na disciplina de convivência da instituição. A atividade, que tinha como objetivo a criação de histórias, propôs a escuta e reflexão das aventuras de vida dos alunos.

– Nos encontros, foram trabalhadas temáticas identificadas como necessárias no grupo, como a identidade, escola, preconceito, relacionamento amoroso e família – relata a psicóloga Suane.

Os autores são alunos entre 18 e 64 anos que tem deficiência intelectual. De acordo com a psicóloga, o processo de produção foi realizado em conjunto com as acadêmicas e a coordenadora pedagógica da Apae. Cada uma ajudou de uma forma,Vanessa transcreveu as histórias contadas e a psicóloga e a pedagoga organizaram e montaram o livro.

– A oficina possibilitou reflexão, diálogo, interação, ajuda mútua e a troca de experiências entre os participantes.Assim como a criação de histórias que trazem vivências, angústias, necessidades e desejos dos alunos – explica a psicóloga.

Ao todo, 23 alunos contribuíram para formar os oito contos presentes no livro que traz histórias sobre temas em destaque na sociedade, como o bullying.

– A maior surpresa foi entender que as histórias são situações cotidianas que eles passaram ou têm vontade de viver. É uma forma de externalizar desejos e frustrações – observa a coordenadora pedagógica da Apae, Daiane Brenner.

De acordo com Suane, por meio do trabalho conjunto é possível superar os desafios, além de promover a inclusão dos alunos em outros espaços sociais.

– Em uma sociedade que prega a inclusão é importante que haja a oportunidade de as pessoas com deficiência terem cada vez mais a possibilidade de manifestação de suas formas de se expressar em todos os meios, dentro de suas condições, expondo seus anseios enquanto seres humanos também dotados de sentimentos – observa a coordenadora geral da Apae, Marcia Stefanello Vendruscolo.

O lançamento do livro ocorre, amanhã, às 10h, na Apae. Para quem quiser conhecer um pouco das histórias presentes no livro, eles ficarão à venda na instituição. Ainda não há um preço previsto.

