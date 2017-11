"A romaria é uma graça imensa para Santa Maria", diz arcebispo 

Série Romaria da Medianeira 12/11/2017 | 14h48 Atualizada em

O arcebispo metropolitano nasceu em Vila Segredo, em Sobradinho, e iniciou sua caminhada vocacional no Pré-Seminário de Ivorá. Aos 13 anos, começou os estudos e a pré-caminhada ministerial no Seminário São José, em Santa Maria.

No Seminário Maior, em Viamão, concluiu os cursos de Filosofia e Teologia e, em 18 de dezembro de 1971, foi ordenado sacerdote. De 1972 a 1973, foi vigário cooperador da Paróquia Imaculada Conceição, em Cachoeira do Sul. De 1974 a 1984, foi diretor espiritual e professor do Seminário Menor de Santa Maria. Mais tarde, Dom Hélio tornou-se assistente dos seminaristas maiores da Diocese de Santa Maria, no Seminário Maior.

Mestre em Liturgia pelo Instituto Pontifício Santo Anselmo, em Roma, foi, ainda, pároco da Paróquia da Ressurreição, secretário executivo da Associação dos Liturgistas do Brasil e coordenou a 5ª Região dos Santuários (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul). De volta à cidade, Dom Hélio coordenou o Setor de Liturgia da Diócese e foi professor de Liturgia no Instituto de Filosofia e Teologia de Santa Maria (Ifitesma) e no Seminário Regional de Viamão.

De 1994 a 1999, Dom Hélio foi pároco e Reitor do Santuário-Basílica Nossa Senhora Medianeira. Em agosto de 1999, foi nomeado bispo auxiliar de Vitória/ES e, em outubro do mesmo ano, ordenado bispo. Nesta entrevista, aos 72 anos, Dom Hélio fala da sua trajetória e vocação, da sua relação com a Romaria da Medianeira e de alpinismo, esporte que pratica deste a juventude.

Diário – Quando o senhor decidiu seguir a vida religiosa?

Dom Hélio Adelar Rubert – Desde pequeno, eu desejava ser padre e sempre tive incentivo da família e da comunidade onde cresci. Sou o terceiro, entre seis irmãos. Quatro casaram, uma é religiosa e eu, padre. Nossos pais, Dionísio Rubert e Delina Maria Bavaresco, tinham intensa participação na comunidade religiosa. Lembro-me de que caminhávamos mais de três quilômetros para ir à missa todos os domingos na Paróquia São Marcos e na Capela Nossa Senhora das Graças, em Segredo, chovesse ou não. Ainda criança, senti o amor e o chamado de Deus para seguir a minha vocação.

Diário – Em Ivorá, o senhor deu início a sua trajetória para a ordenação...

Dom Hélio – Aos 10 anos, fui para o pré-seminário em Ivorá e lá fiquei em internato por dois anos. De 1958 a 1964, fiz o colegial e o ginásio no Seminário São José em Santa Maria. Todas as vezes que éramos liberados para ir para casa ver a família, era uma alegria. Chegava em casa, matava um pouco da saudade e já procurava o que fazer para ajudar meu pai, que era agricultor. De 1965 a 1971, estudei em Viamão, onde fiz Filosofia e Teologia no Seminário Imaculada Conceição.

Diário – Como é o seu dia a dia como arcebispo?

Dom Hélio – Meu dia se divide em reza, visitas pastorais e caminhadas na cidade, onde acompanho a nossa comunidade. Para dar conta de tudo, meu dia começa antes das 6h, com orações, seguidas de missa. Um Arcebispo tem a missão de ser o elo entre as dioceses que integram a arquidiocese. Atualmente, atendemos mais de 40 paróquias em 26 municípios da região. Um bispo não se aposenta. Vou sempre ser bispo, afinal, pai e mãe não se aposentam, e é isso que representamos à comunidade que servimos.

Diário – O senhor também gosta de praticar esportes. Não é?

Dom Hélio – Sempre gostei de esportes. Sou um humilde colorado. Imagine só... Segredo, Viamão e Santa Maria têm os seus clubes Esportes Clube Internacional. Em Roma, tem a Inter de Milão. Como não seria colorado? Se eu for para Marte, lá também é tudo vermelho. Não tem como fugir (risos). Esporte é importante para a saúde e para a convivência. Joguei futebol de campo, de salão e, em Roma, ganhei até uma taça de goleiro, em 1986. Sempre que posso, gosto de subir a montanha. Em dias de descanso pratico alpinismo. No ano passado, subi 2 mil metros em Biella, no Piemont.

Diário – O que a Romaria da Medianeira significa para o senhor?

Dom Hélio – Cheguei em Santa Maria em 1958, ano do centenário da cidade e, desde então, acompanho a Romaria. Neste meio tempo, minha família se estabeleceu no Paraná, onde seguiu no ramo do comércio. Quando voltei de Roma, queriam que eu fosse com eles, mas sempre me senti muito bem aqui. Eu ainda era seminarista quando comecei a acompanhar à romaria. Lembro-me de que carregávamos tábuas e bancos, limpávamos o pátio e trabalhávamos da melhor maneira possível para acolher os romeiros, sempre cuidando do Santuário. Minha vida é muito próxima ao Santuário, do qual fui reitor de 1994 a 1999.

Diário – E para Santa Maria?

Dom Hélio – A Romaria é uma graça imensa para Santa Maria. Nossa Senhora Medianeira escolheu nossa cidade para dizer ao mundo que ela é mãe e medianeira de todas as graças, junto ao seu filho Jesus. Somos gratos por sermos escolhidos para sediar o Santuário-Basílica da Padroeira do Rio Grande do Sul.

Diário – Como é a preparação para a Romaria?

Dom Hélio – Nosso desafio é acolher bem os romeiros que vêm a Santa Maria para pedir graça, agradecer e confessar. Começamos a preparação com a Trezena Penitenciária. São 13 dias, antecedentes a Romaria, onde celebramos missas em diferentes paroquias da cidade, onde a liturgia é a realidade bíblica e teológica de Maria. O tema da 74ª Romaria da Medianeira é “Com Maria, sigamos a Jesus”, presidida pelo Arcebispo de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler.

Diário – Que mensagem o senhor deixa aos romeiros e romeiras?

Dom Hélio – Somos amados por Deus e ele pede que amemos uns aos outros. Qual seria o objetivo da vida sem fé? A salvação é um dom gratuito de Deus e sem ele somos uma sociedade triste. Sou muito feliz como bispo e agradeço a Deus pelo clero que temos na Arquidiocese. Sou grato pelo carinho e pelo amor que o povo tem pelo seu bispo. Peço perdão a todos pelos meus erros e oro para continuar a minha missão. Desejo uma linda Romaria para todos.