A fé em Medianeira passou da avó para a neta 

Série Romaria da Medianeira 08/11/2017 | 15h21 Atualizada em

Margarete é a neta mais velha de Anita Bortoluzzi, uma das fundadoras do movimento que deu início à Romaria da Medianeira. Trabalha como voluntária na limpeza do altar

Margarete é a neta mais velha de Anita Bortoluzzi, uma das fundadoras do movimento que deu início à Romaria da Medianeira. Trabalha como voluntária na limpeza do altar Foto: Jean Pimentel / Agencia RBS

Na fé e na crença em algo superior, Margarete Medianeira Schuch Braga, 63 anos, encontrou forças para levantar a cabeça e seguir em frente. Independente e bem-humorada, ela se formou em Jornalismo, na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em 1976.

Coordenadora da Casa das Velas compartilha sua fé e devoção à Medianeira

Durante a trajetória profissional, estagiou no jornal A Razão e na Rádio Santamariense. Trabalhou ainda como assessora de imprensa do Banrisul. Atualmente, Margarete mora em Xangri-lá, no litoral gaúcho, mas sempre está em Santa Maria nas semanas que antecedem a Romaria da Medianeira. Há seis anos, ela auxilia na produção dos doces e na manutenção e limpeza do altar durante o evento religioso.

Diário de Santa Maria – Quando começou a frequentar a Romaria?

Margarete Medianeira Schuch Braga – A minha avó, Anita Bortoluzzi, foi uma das fundadoras do movimento. Então, todos os filhos e netos dela acabaram se envolvendo. Ainda mais eu, que sou a neta mais velha.

Margarete na cidade de Aparecida, em São Paulo Foto: Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

Diário – E quando decidiu ajudar nos preparativos?

Margarete – Lembro que meu pai e minha mãe ajudavam nos preparativos, mas, na época, eu estava trabalhando e não morava em Santa Maria. Depois que eu me aposentei e fiquei viúva, comecei a ajudar nas missas. Então, um dia resolvi vir junto com a minha mãe, antes da Romaria, e acabei ficando. Já estou no 6° ano participando dos preparativos. Normalmente, ajudo na produção dos doces, mas, na semana da Romaria, auxilio da manutenção e na limpeza do altar.

Trezena Móvel da Romaria da Medianeira segue neste fim de semana

Diário – Como são os bastidores da produção dos doces?

Margarete – É maravilhoso fazer parte disso tudo porque a gente se doa e aprende a compartilhar espaços e conhecimento. Também aprendemos o que é conviver em comunidade e o que é ser voluntário. Tem pessoas com mais de 80 anos trabalhando aqui, que têm muito vigor e amor. E, na verdade, nem é pelo o que a gente recebe. É pela gratidão. Eu só agradeço por ter saúde e condições de estar aqui. A gente se diverte muito porque é um ambiente muito alegre.

Voluntária o ano todo, Margarete também auxilia nas festividades de Páscoa. Na foto, com Leiza Maria Rossato e padre Lucas Carvalho, nos preparativos para a encenação da Paixão de Cristo Foto: Germano Rorato / Agencia RBS

Diário – Quais são os momentos mais emocionantes da Romaria?

Margarete –Eu me emociono muito durante todo o trajeto. Mas principalmente quando toca o hino da Medianeira. Em qualquer circunstância, eu caio no choro. Sempre tive muita fé, mas ela se fortaleceu nos momentos difíceis como, por exemplo, quando meu marido ficou doente. Em todas as situações, eu nunca me senti desamparada, porque Deus sempre colocou alguém no meu caminho para fazer eu me encontrar. E depois de um tempo, eu consegui compreender que as situações que eu vivi foram para o meu crescimento pessoal.

Diário – Qual a importância da fé na sua vida?

Margarete – É muito importante. E eu tenho muita fé, por isso, nada me abala. E quando digo isso, não quero dizer que a fé resolva meus problemas, mas eu preciso ter um amparo superior para conseguir acreditar em algo e adquirir forças.

Com o sobrinho Bruno Henrique Schuch Cabral e a mãe, Maria Bortoluzzi Schuch Foto: Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

Diário –Foi a força que a senhora encontrou para lidar com a morte?

Margarete – Sim. Meu marido Aldo Braga sofreu um grave acidente, então, eu antecipei a aposentadoria para ficar com ele. Quando ele estava internado no hospital, eu lembro que passei a noite toda rezando. Mas eu nunca fui de pedir o que eu quisesse. Eu pedia para que Ele fizesse o melhor pelo meu marido, para que ele não sofresse mais. Lógico que eu não queria perdê-lo. Mas, esse tipo de egoísmo, eu não queria ter. Queria ele comigo, mas enquanto tivesse saúde. Ele adorava a praia. Eu não gostava muito, mas fui aprendendo a gostar. Hoje em dia, eu gosto de caminhar na beira da praia. Vou de Xangri-lá a Capão a pé.

Diário – Como você descreveria sua personalidade?

Margarete – Sou muito objetiva, clara e otimista. Gosto de ficar sozinha, mas sou muito expansiva quando estou entre amigos. Brinco muito, mas se tiver que reclamar, eu reclamo. Na verdade, sou muito crítica em todos os sentidos. E isso é defeito. Olha, eu tenho 63 anos e sempre digo que eu gosto de mim! Porque se eu não gostar de mim, ninguém vai gostar. Sou muito feliz e me adoro!