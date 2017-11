8 opções para curtir a terça em Santa Maria 

Agenda 06/11/2017 | 21h46 Atualizada em

Terça sertaneja

As noites de terça-feira já tem atração confirmada no Dom Zé. A animação da casa fica por conta de Robson Souza com a festa Terça Mozão. Com um modão sertanejo o cantor anima o público do bar até altas horas. No repertório o público vai poder conferir os sucessos atuais do sertanejo universitário.

Quando – Hoje, às 23h

Onde – Dom Zé (Rua Venâncio Aires, 862)

Quanto – R$ 20 (até 23h30min, com consumação), R$ 15 (após as 23h30min)

>> Confira outras atrações da noite em Santa Maria

GABRIEL ALMEIDA + KARIEL NUNES + MATHEUS BERTAGNOLLI

Pop rock e MPB. A Melhor Terça do Mundo. Bar do Pingo (Floriano Peixoto, 1.234), às 22h. Ingressos: de graça (para quem for de fantasia), de graça (até 22h), R$ 10 (até meia-noite) e R$ 15 (após meia noite)

JOCA FARIAS

Pop rock e MPB. A Melhor Terça do Mundo. Freguesia Som e Bar (Fernando Ferrari, 1.360), às 22h. Ingresso: R$ 5

VINICIUS BRUM

Pop rock e MPB. Ponto de Cinema (R. Ângelo Uglione, 1567), às 20h. Ingresso: R$ 10

KARIN SPEZIA + LEANDRO RIZZI

Sertanejo e eletrônica. The Park (Espaço Boullevard do Shopping Praça Nova - BR-287, 2885), às 20h. Ingresso: R$ 18

KARAOKÊ PROFANO

Vaca Profana (Rua Serafim Valandro, 536), às 20h. Entrada franca

LONG FOLCKS CEZIMBRA

Rock. Zeppelin Bar (R. Visc. de Pelotas, 978), às 20h. Entrada franca

>> Espetáculo

ESPELHO, ESPELHO MEU! QUEM É VOCÊ? VOCÊ SABE?

Espetáculo inspirado nas mulheres que mudaram o mundo, contado por uma escritora em conflito consigo mesma e questionada por sua consciência. Theatro Treze de Maio (Praça Saldanha Marinho, s/nº), às 20h. Ingresso: R$ 15 (sócios e meia-entrada), R$ 20 (antecipado) e R$ 30 (geral