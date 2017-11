8 opções para curtir a quinta em Santa Maria 

Agenda 01/11/2017 | 21h13 Atualizada em

Foto: Jean Pimentel / Agencia RBS

Cantigas de rock, com voz e violão

O palco do Zeppelin vai vibrar na batida do rock nesta noite. Vinicius Brum mostra seu talento pelos palcos de Santa Maria e região há mais de 15 anos e, nesta noite, apresenta versões de clássicos desse estilo musical que reúne uma legião de fãs mundo afora. Acompanhado do músico Pablo Castro ele apresenta o projeto “Cantigas do Rock”. Em formato voz e violão, um repertório que mescla os sucessos nacionais com os hits internacionais.

Quando – Hoje, às 21h

Onde – Zeppelin Bar (Rua Visconde de Pelotas, 978)

Quanto – R$ 10

>> Confira outras atrações da noite em Santa Maria

QUINTA DA FAVORITA

Com Sandro e Cícero. Sertanejo. Kasarão On Stage (Bozano, esq. Duque de Caxias), às 23h. Ingresso: de graça (mulheres com nome na lista do WhatsApp até 0h30min), R$ 20 (antecipado) e R$ 30 (na hora)

GABRIEL ALMEIDA + JOCA FARIAS

Rock e pop. Bar do Pingo (Rua Floriano Peixoto, 1.234), às 21h. Ingresso: de graça (até 22h) e R$ 10 (a partir das 22h)

TUDO DI BOM + KARIN SPEZIA

Pagode e eletrônica. Freguesia Som e Bar (Av. Fernando Ferrari, 1360), às 20h. Ingresso: R$ 10

JOCA FARIAS

Pop rock e MPB. Ponto de Cinema (Ângelo Uglione, 1567), às 20h. Ingresso: R$ 10. Tel: (55) 3221-8800

BLACK FLOW

Rap, funk e soul. Rockers Soul Food (Av. Helvio Basso, 1.241), às 23h. Ingresso: R$ 5 (até às 0h30min) e R$ 10 (após)

RAQUEL TOMBESI

Sertanejo. The Park (Espaço Boullevard do Shopping Praça Nova - BR-287, 2885), às 20h. Ingresso: R$ 15 (entrada vale um drink especialmente desenvolvido pelo Barman da casa)

SANGUE LATINO

Música latina. Vaca Profana (R. Serafim Valandro, 536), às 20h. Entrada franca