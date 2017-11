8 opções para aproveitar o domingo em Santa Maria

Agendão 03/11/2017 | 18h01 Atualizada em

A alegria do final de semana chegou para aqueles que não tiveram o feriadão. Em Santa Maria, o domingo está repleto de atrações culturais. Confira o agendão:

16ª PARADA LIVRE DA REGIÃO CENTRO

Foto: Divulgação

Neste domingo, a prefeitura de Santa Maria junto com a ONG igualdade promovem a 16ª Parada Livre da Região Centro, às 17h no Largo da Gare. Além das tradicionais performances de artistas convidados e dag queens, o evento também terá a apresentação das bandas Pegada Torta, Louis&Anas, MC Bruninho e DJs.

BRIQUE DA VILA BELGA

O primeiro domingo do mês de novembro não poderia começar sem o Brique da Vila Belga! Das 16h às 21h com as tradicionais vendas de comidas, artesanatos, brechós e muita música para curtir o dia.

GARE- ESTAÇÃO MARIA FUMAÇA

A segunda edição do Gare Food Park acontece das 12h às 22h no Largo da Locomotiva, na Avenida Presidente Vargas. Terá food trucks com comidas, bebidas, além de shows.

ESPETÁCULO

MUSICOMANIA IN CONCERT KIDS _ O evento demonstra o trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo do ano, o talento e desenvolvimento musical das crianças. Treze de Maio (Praça Saldanha Marinho, s/nº), às 19h. Ingresso: R$ R$ 15 (sócios e meia entrada), R$ 20 (antecipado) e R$ 30 (geral)

MÚSICA

SAMBA DO ZÉ _ Samba. Dom Zé (Rua Venâncio Aires, 862), 23h. Ingressos: R$ 15 (até 23h30min, com consumação) e R$ 15 (pós 23h30min)

EDSON ROSA E PEDRO MONTI _ Pop rock e MPB. Ponto de Cinema (Rua Angelo Uglione, 1.567), às 21h. Ingresso: R$ 10. Tel: (55) 3221-8800

CLUBE DO SAMBA _ Samba. Vaca Profana (Rua Serafim Valandro, 536), às 22h. Ingresso: R$ 15

PAGOFUNK _ Com Pagode do Bola e DJ Mignot. Boteco do Rosário (Rua do Rosário, 400), às 19h. Ingresso: R$ 5 (universitários, até 21h) e R$ 10 (geral)