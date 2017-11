8 filmes para assistir nos cineclubes de Santa Maria em novembro

Sétima arte 06/11/2017 | 15h05 Atualizada em

Dois cineclubes de Santa Maria vão exibir oito filmes neste mês. O ciclo Futuros Distópicos será apresentado no cineclube Lanterninha Aurélio, na Cesma, e o ciclo Gauchesco será exibido no cineclube Da Boca, na UFSM. Todos tem entrada franca. Confira a programação:

06 DE NOVEMBRO | 18H

EXPRESSO DO AMANHÃ (2013)

Quando um experimento para impedir o aquecimento global falha, uma nova era do gelo toma conta do planeta Terra. Os únicos sobreviventes estão a bordo de uma imensa máquina chamada Snowpiercer. Lá, os mais pobres vivem em condições terríveis, enquanto a classe rica é repleta de pessoas que se comportam como reis. Até o dia em que um dos miseráveis resolve mudar o status quo, descobrindo todos os segredos deste intrincado maquinário.

Direção: Joon-Ho Bong | Duração: 2h06min | Gênero: Drama

13 DE NOVEMBRO | 18H

HEAVY METAL (1981)

Uma história arrebatadora da batalha do bem contra o mal é contada através de uma antologia de curtas de animação sobre a vida de um Loc-Nar, que é a personificação do mal absoluto no universo. Baseado livremente na revista francesa "Heavy Metal".

Direção: Gerald Potterton| Duração: 1h26min | Gênero: Animação

20 DE NOVEMBRO | 18H

DREDD (2012)

O juiz Dredd (Karl Urban) vive na megalópole Mega City Um, um oásis de civilização na Terra Maldita, cerca de 120 anos no futuro. Bastante temido pelos infratores da lei, ele acumula os cargos de polícia, de juiz e ainda tem o poder de executar suas sentenças. Um dia, ele é encarregado de treinar uma candidata a juíza com poderes mediúnicos (Olivia Thirlby), e neste primeiro dia de teste os dois enfrentam a maior e mais perigosa traficante de drogas do local (Lena Headey).

Direção: Pete Travis | Duração: 1h35min | Gênero: Ação

27 DE NOVEMBRO | 18H

TANK GIRL (1995)

Uma garota está entre os poucos sobreviventes do planeta Terra, que se encontra destruído. Pilotando um tanque de guerra, ela luta contra a tirania de uma organização que domina o estoque de água potável do planeta.

Direção: Rachel Talalay | Duração: 1h44min | Gênero: Ficção científica

9 DE NOVEMBRO | 19H

EL DESIERTO NEGRO (2007)

Nos pampas argentinos do final do século XIX uma caçada se inicia: soldados da cavalaria perseguem um gaucho culpado de um crime infame. O bandido é atormentado pelas lembranças de seu passado. A caça durará dias, talvez semanas. Uma tarde, a figura distante do fugitivo se torna visível para o pelotão. Um jovem oficial do exército enfrenta a glória duvidosa de matar. Mas este é apenas o começo, porque no deserto o tempo é circular, a justiça um sonho frágil e a realidade um reflexo febril.

Direção: Gaspar Scheuer | Duração: 1h 39m | Gênero: Drama

16 DE NOVEMBRO | 19H

ABALLAY, EL HOMBRE SIN MIEDO (2011)

Num de seus roubos costumeiros, Aballay acaba degolando um homem. Ao perceber o olhar fixo do filho de sua vítima durante o assassinato, algo ocorre com Aballay. Temeroso, a partir desse momento o criminoso decide seguir as lições dos Estilistas, um grupo de cristãos ascetas penitentes que se livra de seus pecados subindo numa montanha e não descendo pelo resto de suas vidas. Aballay faz isso e, com o tempo, torna-se um tipo de santo para os habitantes da região. Porém, a memória do olhar daquele garoto diante da morte do pai não desaparece de sua mente, e ele sabe que, um dia, alguém virá à procura de vingança.

Direção: Fernando Spiner | Duração: 1h40min | Gênero: Drama

23 DE NOVEMBRO | 19H

MARTÍN FIERRO (2007)

A história do "gaucho" Martín Fierro, seu povo e sua vida no pampa argentino. Adaptação do livro de José Hernández. É a história de um herói trágico, um dos milhares de gaúchos que foram recrutados para pelear contra os índios na fronteira argentina da patagônia na segunda metade de século XIX. Martín Fierro é separado de sua família e enviado à fronteira, onde deve servir aos interesses do exército e, na maioria das vezes, aos interesses particulares dos homens que dirigem esse exército e que usam a situação para obter vantagens pessoais. Fierro foge para regressar a sua terra e sua família, mas quando chega em seu lar, depara-se com sua casa vazia e seus parentes presos (ou mortos?), descobrindo, assim, que agora é um desertor. Seu destino agora é a fugir da justiça. Mais tarde, Fierro entende que não pode recuperar o que foi perdido, e sai em busca de liberdade.

Direção: Liliana Romero e Roberto Fontanarrosa | Duração: 1h27min | Gênero: Animação

30 DE NOVEMBRO | 19H

EL GRITO EN LA SANGRE (2013)

Por volta de 1950, em algum lugar do interior da Argentina, a crença popular afirma que quando um homem morre por uma traição, ele deve ser vingado por seu primogênito para que sua alma possa descansar em paz. Esta é a história de Cali - um jovem cujo pai foi morto em uma corrida de cavalos - que rapidamente teve de se tornar um homem, forçado a se vingar dessa morte. Cali, atormentado pela alma com dor de seu pai, buscará vingança. E assim ele encontrará o amor e a ajuda de Lucia num antigo capataz do rancho, que o adotará como seu próprio filho. No entanto, quando a vingança é uma obrigação, há um grito no sangue.

Direção: Fernando Musa | Duração: 1h37min | Gênero: Drama