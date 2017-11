8 filmes da Netflix sobre a cultura negra

Mês da Consciência Negra 18/11/2017 | 12h30 Atualizada em

Em novembro é celebrado o Mês da Consciência Negra. O dia 20 de novembro foi escolhido para marcar a data da morte de Zumbi dos Palmares, um dos maiores símbolos de resistência e luta contra a escravidão. Para refletir sobre as lutas do movimento negro, o Diário separou 8 filmes da Netflix que tratam da temática.

BRANCO SAI, PRETO FICA

Tiros em um baile de black music em Brasília ferem dois homens, que ficam marcados para sempre. Um terceiro vem do futuro para investigar o acontecido e provar que a culpa é da sociedade repressiva.

12 ANOS DE ESCRAVIDÃO

Em 1841, Solomon Northup é um negro livre, que vive em paz ao lado da esposa e filhos. Um dia, após aceitar um trabalho que o leva a outra cidade, ele é sequestrado e acorrentado. Vendido como se fosse um escravo, Solomon precisa superar humilhações físicas e emocionais para sobreviver. Ao longo de doze anos, ele passa por dois senhores, Ford e Edwin Epps, que, cada um à sua maneira, exploram seus serviços.

FAÇA A COISA CERTA

Salvatore "Sal" Fragione é dono de uma pizzaria italiana no Brooklyn que tem uma parede cheia de nomes de artistas famosos. Um dos moradores do bairro, Buggin' Out, fica indignado ao ver que na parede só há nomes de artistas italianos. Ele acha que um estabelecimento localizado no Brooklyn deveria ter o nome de atores afrodescendentes, porém Sal não concorda. A parede se torna, então, motivo de ódio para Buggin' Out e outros moradores do bairro.

BEASTS OF NO NATION

Separado da família durante a guerra civil, um garoto africano é obrigado a lutar ao lado de mercenários e se tornar um menino-soldado de guerrilha.

WHAT HAPPENED, MISS SIMONE?

Conheça a vida da cantora, pianista e ativista Nina Simone com gravações inéditas, imagens raras de arquivo, cartas e entrevistas de pessoas próxima da cantora. O documentário retrata uma das artistas mais incompreendidas de todos os tempos.

MANDELA- O CAMINHO PARA LIBERDADE

O filme é baseado na autobiografia do ex-presidente sul-africano Nelson Mandela, que narra sua infância em um pequeno vilarejo, sua escolaridade e 27 anos de prisão antes de se tornar o primeiro presidente eleito democraticamente na África do Sul, com a difícil missão de trabalhar para reconstruir a sociedade de um país completamente segregado.

O SOL É PARA TODOS

O filme é baseado no livro de Harper Lee sobre uma cidade cheia de preconceitos no sul dos Estados Unidos na década de 30. A história é contada sob a perspectiva de duas crianças cujo pai é um advogado liberal que defende um lavrador negro acusado de estupro.

HISTÓRIAS CRUZADAS

Nos anos 60, no Mississippi, Skeeter é uma garota da sociedade que retorna determinada a se tornar escritora. Ela começa a entrevistar as mulheres negras da cidade, que deixaram suas vidas para trabalhar na criação dos filhos da elite branca, da qual a própria Skeeter faz parte. Aibileen Clark, a emprega da melhor amiga de Skeeter, é a primeira a conceder uma entrevista. Apesar das críticas, Skeeter e Aibileen continuam trabalhando juntas e, aos poucos, conseguem novas adesões.