7 opções para curtir a quarta em Santa Maria 

Agenda 07/11/2017 | 21h22 Atualizada em

Foto: Site Zoom / Divulgação

Ao som de Vitor Trevisan

A noite desta quarta no Vaca Profana é dedicada ao público que curte Música Popular Brasileira ou Reggae. Ao som de Vitor Trevisan os dois ritmos vão embalar a noite no bar. No repertório, o músico nascido em Alegrete, promete apresentar o melhor dos dois gêneros musicais, entre eles composições de Chimarruts e Rael da Rima.

Quando – Hoje, às 20h

Onde – Vaca Profana (Rua Serafim Valandro, 536)

Quanto – R$ 8

>> Confira outras atrações da noite em Santa Maria

GABRIEL ALMEIDA + JOCA FARIAS

Pop rock e MPB. Quarta Drink. Bar do Pingo (Rua Floriano Peixoto, 1.234), às 23h. Ingresso: R$ 15. Tel: (55) 3028-7887

REGGAETON NIGHT

Com Sambanejo. Dom Zé (Rua Venâncio Aires, 862), às 23h. Ingresso: R$ 15 (até às 23h30min, com consumação) e R$ 15 (após, sem consumação)

Livro de Lafha será lançado hoje em Santa Maria

LÉO PAIN

Sertanejo. Freguesia Som e Bar (Av. Fernando Ferrari, 1.360), às 21h. Ingresso: R$ 18

z JOCA FARIAS _ Pop rock e MPB. Ponto de Cinema (Rua Angelo Uglione, 1.567), às 21h. Ingresso: R$ 10. Fone: (55) 3221-8800

PREMIER HOUSE BRASILEIRA

Dj Juliana Druzian + Estevan Pereira. The Park (Espaço Boullevard do Shopping Praça Nova - BR-287, 2885), às 20h. Ingresso: R$ 15 (entrada vale um drink especialmente desenvolvido pelo Barman da casa)

VICTOR TREVISAN

MPB e reggae. Vaca Profana (Rua Serafim Valandro, 536), às 20h. Ingresso: R$ 8