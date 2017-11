5 dicas para ter um guarda-roupa perfeito para o verão

Coluna Moda 06/11/2017 | 12h31 Atualizada em

Aposto que você deve sentir a maior dúvida de qual peça comprar quando chega uma nova estação. São tantos modelos e opções que surgem no mercado que fazem-nos desejar tudo! Porém, às vezes, temos mil opções e, ainda assim, não sabemos o que vestir quando chega a hora H. Então, o post de hoje é especialmente para você que queira saber 5 peças certeiras para este verão. Sendo assim, você poderá compor diversos looks, tendo as peças-chaves em seu guarda-roupa.

E o segredo de tudo é ter peças que você poderá usar em diversas ocasiões, quer ver?!

Posso começar dizendo que você p r e c i s a investir nos bodies. Eles ficam ótimos em looks para o dia, para a festa e para arrasar na praia.

Durante o dia, você pode apostar com uma sainha jeans, na noite aposte em uma saia bordada ou de vinil e, para a praia, aposte em lenços ou kimono.

Já que falei sobre o kimono na dica anterior, a próxima dica é essa: a p o s t e no kimono!

É uma super pedida na hora de compor os looks do dia. Jogue com shorts ou calça, camiseta e kimono. Pode ser usado também com vestido, e claro que acompanha o body para arrasar na praia.

Você sabe que os acessórios mudam completamente o look, então minha dica é: i n v i s t a em um óculos estiloso! Ele irá te acompanhar durante os dias ensolarados do verão com total estilo!

A camisa branca não poderia faltar! Ela te deixa linda nos looks do trabalho, looks do dia, para as baladinhas... e não esqueça que ela pode ser usada aberta como saída de praia.

E, por fim, não poderia deixar de lado a famosa saia jeans. Ela voltou com t u d o. Pode ser usada de dia com uma camiseta básica, kimono e rasteira. Pode ser usada de noite com uma camiseta, um salto e batom vermelho, ou até mesmo com uma camiseta bordada. Pode ser usada para ir à praia... Enfim, mil utilidades para você arrasar.

Me contem tudo, se vocês gostaram da dicas e o que gostariam de ler por aqui.