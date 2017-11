44 bandas vão subir ao palco do 11º Morrostock em dezembro

Música e natureza 15/11/2017 | 15h01 Atualizada em

Falta pouco menos um mês para acontecer a segunda edição do Morrostock em Santa Maria. O festival, que surgiu há 11 anos em Sapiranga, vai trazer ao Balneário Ouro Verde grandes nomes da música nacional durante três dias de acampamento, oficinas e trilhas. No ano passado, foram mais de de 1,5 mil participantes.

Sandro e Cícero vão abrir a programação do Natal em Santa Maria

Neste ano, a novidade do festival foi a criação da Comuna Morrostock, um espaço onde os participantes fazem a curadoria do evento, ajudam a escolher bandas e oficinas. Quem comprou os ingressos na pré-venda, garantiu o lugar na Comuna. Até agora, são cerca de 450 pessoas.

– A ideia da Comuna surgiu para tentar fugir da dificuldade de fazer o festival em meio a crise. Deu certo! O pessoal gostou e se envolveu com novas ideias – conta Paulo Zé Barcellos, idealizador do evento.

Além das 44 atrações já confirmadas, o festival também vai realizar oficinas de Bambolê e Círculos Mágicos, Bionergética, Boomergans, Confecção de Filtro dos Sonhos, Ginecologia Natural, Introdução a permacultura e compostagem doméstica, Malabarismo, Oficina do Despertar, Tenda da Pintura Corporal e Yoga.

INGRESSOS

Para quem ainda não adquiriu o ingresso para os três dias de festival e acampamento, é possível comprar no site da Sympla, no Café Cristal (Rua Zero Hora, 24) ou em Porto Alegre, na loja Back in Black (Shopping Total) e na Marquise 51 (Avenida Cristóvão Colombo, 51). O passaporte custa R$ 180 (2º lote meia-entrada) e R$ 200 (solidário, mediante entrega de 1kg de alimento no local).

Confira a programação completa:

PALCO PACHAMAMA

1º de dezembro

21h – Geringonça

22h20 – Cuscobayo

23h40 – Rinoceronte

01h – Selvagens a Procura da Lei

02h10 – Dingo Bells

03h30 – The Outs

04h30 – Mar de Marte

2 de dezembro

16h – Bloco da Laje

17h – Estrela Leminski e Teo Ruiz

18h – Paola Kirst

19h – Mulamba

21h – Mutantes

1h15 – Ventre

02h40 – Les Deuxluxes

03h40 – Hierofante Púrpura

04h40 – Tagore

3 de dezembro

14h – Tamboor Beat

15h – Boogarins

16h – Francisco, El Hombre

17h45 – El Sonidero y Fanfaria Insurgente

PALCO PACAL

1º de dezembro

19h30 – The Césaros

20h15 – Alpargatos

21h50 – Baby Budas

23h10 – Sterea

00h30 – Groupies do Papa

01h50 – 3D

03h10- Love Chaleira

2 de dezembro

11h30 – Devilish

12h – TransNeptunia

13h15 – Cactus Flor

14h – Bordines

14h45 – My Magical Glown Lens

15h30 – Akeem

21h – Joe Silhueta

21h30 – Bardos da Pangeia

00h00 – The Shorts

00h45 – Musa Híbrida

02h10 – Snow Twins

3 de dezembro

11h – Louis&Anas

11h45 – Milongas Extremas

12h30 – Thiago Ramil

13:15 – Nino

14h45 – Caramuru e Julião

16h – Collen Green