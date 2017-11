26 opções para curtir o fim de semana em Santa Maria

Agendão 17/11/2017 | 18h00 Atualizada em

Depois de uma folga no meio da semana, com o feriado do dia 15, o fim de semana nem demorou para chegar, não é mesmo? Este sábado e domingo, em Santa Maria, traz x opções para curtir sozinho, com a família ou com os amigos. Confere o agendão:

SÁBADO

ESPETÁCULO

ENTRE CONTOS DE FADAS

Neste espetáculo de dança, embarque junto com o anti-herói João numa incrível aventura! Após receber um terrível feitiço da bruxa malvada, João fica preso Entre Contos de Fadas. Ele contará com a ajuda da fada madrinha e outros personagens para tentar compreender que o imaginário faz parte do mundo real. Treze de Maio (Praça Saldanha Marinho, s/nº), às 20h. Ingresso: R$ 15 (sócios e meia entrada), R$ 20 (antecipado) e R$ 30 (geral)



MÚSICA

FESTA DE LANÇAMENTO DO ÁLBUM 'DAGO' _ Vespertinos. Rockers Soul Food (Avenida Hélvio Basso, 1241), às 23h. Ingresso: R$ 10. De graça para estudantes e lista de crowdfunding

CALOR DA RUA _ Com Samba Move. Bar do Pompeo (Av. Itaimbé, 260), às 16h. Entrada franca

RODEIO CORUJÃO _ Com Tchê Sarandeio. Corujão (BR- 158, km 318), às 23h30min. Ingresso: R$ 15 (antecipado) e R$ 20 (na hora).

NOITE DAS SANTINHAS _ Com Raquel Tombesi e Karen Spezia. Kasarão On Stage (Bozano, esq. Duque de Caxias), às 23h. Ingresso: de graça (universitários), R$ 20 (antecipado) e R$ 30 (na hora).

TREME _ Música latina. Macondo Lugar (Rua Serafim Valandro, 643), às 22h. Ingresso: R$ 10 (promocional até 22h30min) e R$ 20 (geral). À venda no site Sympla (sympla. com.br)

WILLIAN E RAFAEL _ Sertanejo e funk. Moon Nigthlife (Rua João Pereira Henriques, 504b), às 23h. Ingresso: R$ 25 (1º lote). Disponíveis no site da Moon (ingressos. moonnightlife.com. br)

GABRIEL ALMEIDA + KARIEL NUNES + OS MARIAS _ Rock e pop. Bar do Pingo (Rua Floriano Peixoto, 1.234), às 21h. Ingressos: de graça até 22h, R$ 15 (até meia noite) e R$ 17 (ápos)

SAMBA EM COMCERVA _ Samba. Comcerva (Rua Riachuelo, 402), às 21h. Ingresso: R$ 12

YASMINE MENDES _ Especial Marília Mendonça. Dom Zé (Rua Venâncio Aires, 862), 23h. Ingressos: de graça (universitários), R$ 10 (até 23h30min) e R$ 20 (pós 23h30min)

DASEROMA _ Especial Tim Maia. Freguesia Som e Bar (Av. Fernando Ferrari, 1360), às 20h. Ingresso: R$ 15

PARK NISHT _ Com Henrique Spiazzy + Os Primo do Jairo + Dj Karin Spezia. The Park (Espaço Boullevard do Shopping Praça Nova - BR-287, 2885), às 20h. Ingresso: R$ 15

A VACA FOI PRA BREJA _ Com Lugh. Vaca Profana (Rua Serafim Valandro, 536), às 22h. Entrada franca

GENERAL LEE _ Rock. Zeppelin Bar Santa Maria (Rua Visconde de Pelotas, 978), às 21h. Ingresso: R$ 15

SAMBA RAIZ _ Com Samba Duo. Maab Restaurante e Kiberia (Rua Floriano Peixoto, 1989), às 20h. Ingresso: R$ 5

SÁBADO E DOMINGO

VAI GRAXA?

Espetáculo solo resultante do trabalho nas disciplinas de Técnicas de Representação V e VI e Laboratório de Orientação I e II do Curso de Artes Cênicas da UFSM. Engraxate filho de uma engraxate. Caminha para longe todos os dias encontrando, engraxando e se tornando diferentes sapatos. Às 20h no Teatro Caixa Preta (UFSM). Entrada gratuita. Senhas serão distribuídas a partir das 19h30min

CINEMA

Um dos filmes mais esperados do mês finalmente chegou aos cinemas em Santa Maria. Para quem ainda não conferiu Liga da Justiça na pré-estreia, tem a chance de ver esta semana no Arcoplex e Cinépolis. Pai Em Dose Dupla 2 também é outra novidade do Cinépolis. Gosto Se Discute, Big Pai Big Filho, Depois Daquela Montanha e Thor: Ragnarok seguem em cartaz. Confira a programação completa neste link.

DOMINGO

3ª PARADA LGBT ALTERNATIVA DE SANTA MARIA

A edição deste ano, promovida pelo Coletivo Voe, tem como tema Ativismo e Resistência Popular, e vai homenagear o ativista social Nei D'Ogum. A concentração será na Praça Saldanha Marinho, às 15h, e segue, às 16h, para o Largo da Locomotiva (Avenida Presidente Vargas). Haverá performances de drag queens, música, dança e poesia. É gratuito

BRIQUE DA VILA BELGA

O domingo, que promete ser de sol na cidade, vai contar também com o já tradicional Brique da Vila Belga. Além da feira de artesanatos, roupas, decoração e comida, a banda Rainha de Maio e Will Bittencourt tocam a partir das 17h. Entrada gratuita

ESPETÁCULO

NO IMAGINÁRIO DOS SONHOS

Linda e Dinho passam a conviver com os excêntricos moradores da distante aldeia dos sonhos através de uma história contada pela vovó. Treze de Maio (Praça Saldanha Marinho, s/nº), às 19h. Ingresso: R$ 10 (antecipado infantil), R$ 15 (antecipado adulto), R$ 15 (infantil no dia) e R$ 20 (adulto no dia)

MÚSICA

ROTA VIVA NO BAIRRO NONOAI

Terceira edição do projeto deste ano acontece neste domingo na Praça Osvino Ferreira Alves, no Bairro Nonoai, das 16h às 20h. As atrações são as bandas The Césaros, Rotações, Clowns Crew, Matine Meia-Noite e intervenções de dança. É gratuito

GRITA

Festival independente com o protagonismo feminino de arte e música. As bandas She Hoos Go, 3D, Sterea, Musa Híbrida, Saskia, Glass sobem ao palco da Concha Acústica das 15h às 21h. Também haverá exposições e intervenções artísticas. Entrada gratuita. Quem quiser pode contribuir com a campanha de financiamento coletivo no site Vakinha

VIVA O CAMPUS

Show com a banda Litoral Mente a partir das 16h na UFSM. É gratuito

SAMBA DO ZÉ _ Samba. Dom Zé (Rua Venâncio Aires, 862), 23h. Ingressos: R$ 15 (até 23h30min, com consumação) e R$ 15 (pós 23h30min)

EDSON ROSA E PEDRO MONTI _ Pop rock e MPB. Ponto de Cinema (Rua Angelo Uglione, 1.567), às 21h. Ingresso: R$ 10. Tel: (55) 3221-8800

LUCAS NAZZA _ Reggae. Vaca Profana (Rua Serafim Valandro, 536), às 22h. Ingresso: R$ 5