24 opções para aproveitar o fim de semana em Santa Maria

A alegria do final de semana chegou para aqueles que não tiveram o feriadão. Em Santa Maria, o sábado e domingo está repleto de atrações culturais. Confira o agendão:

SÁBADO

ESPETÁCULO

TEMPORAL

Foto: Divulgação

No sábado e domingo, às 19h, a peça Tempestade, produzida pela turma de Teatro Experimental Universitário I, da UFSM, será apresentada gratuitamente no Teatro Caixa Preta (em frente ao Prédio 40 da UFSM).

Sinopse: Sempre cheira bem depois da chuva. Certezas. Certeza? Estamos sempre dando voltas nos mesmos lugares. As mesmas palavras, os mesmos jogos, e os mesmos danos irreparáveis. Eu gosto de você. As vezes eu lhe detesto tanto que poderia matá-lo. O que acontece em terra humana? Temporal. Temporal dentro e fora, por todos lados, com todos, com nós. E se fosse possível deitar aqui e nunca mais se mover? Nunca mais ter que fazer escolhas ou tomar decisões? Formigas estão habituadas a carregar coisas maiores que elas.

​4ª TERTÚLIA DA POESIA E 2ª TERTÚLIA PIÁ

Foto: Divulgação

Neste sábado, ocorre o festival de poesias autorais, evento que promove a integração da comunidade com poetas, declamadores e amadrinhadores de outras querências. Às 19h, no Theatro Treze de Maio. A entrada é franca, com retirada antecipada de ingressos no teatro.

MÚSICA

Na estrada desde 2011, a 8Beats, formada por Eduardo Rocha (vocal), Diego Mattos (guitarra), Lucas Bernardo (baixo) e Guilherme Londero (bateria) promete animar a noite no Zeppelin Foto: Tácia Viero / Divulgação

8BEATS_ Rock. Zeppelin Bar (Visconde Pelotas, 978), às 22h. Ingresso: R$ 15

THIAGO NOGUEIRA + NOSSA PEGADA _ Gaúcha e sertanejo. Corujão (BR- 158, km 318), às 23h30min. Ingresso: R$ 15 (antecipado) e R$ 20 (na hora)

REGGA FUNK _ Com Léo Pain. Kasarão On Stage (Bozano, esq. Duque de Caxias), às 23h. Ingresso: de graça (universitários, até 0h30min), R$ 20 (antecipado) e R$ 30 (na hora).

JELLY DE HALLOWEEN _ Macondo Lugar (Rua Serafim Valandro, 643), às 22h. Ingresso: R$ 10 (promocional até 22h30min) e R$ 20 (geral). À venda no site Sympla

EDU E RAPHA _ Sertanejo. Moon Nigthlife (Rua João Pereira Henriques, 504b), às 23h. Ingresso: R$ 25 (1º lote). Disponíveis no site da Moon (ingressos. moonnightlife.com.br)

GABRIEL ALMEIDA + KARIEL NUNES + NOOKIE _ Rock e pop. Bar do Pingo (Rua Floriano Peixoto, 1.234), às 21h. Ingressos: de graça até 22h, R$ 15 (até meia noite) e R$ 17 (ápos).

SAMBA EM COMCERVA _ Samba. Comcerva (Rua Riachuelo, 402), às 21h. Ingresso: R$ 12

TUDO DI BOM _ Especial Raça Negra e SPC. Dom Zé (Rua Venâncio Aires, 862), 23h. Ingressos: R$ 20 (até 23h30min, com consumação) e R$ 20 (pós 23h30min)

WILL BITTENCOURT + ROSA MADALENA _ Variados ritmos. Freguesia Som e Bar (Av. Fernando Ferrari, 1360), às 20h. Ingresso: R$ 15

TRIBUTO ARCTIC MONKEYS _ Rock. Rockers Soul Food (Avenida Hélvio Basso, 1.241), às 23h. Ingressos: R$ 10 (estudante) e R$ 15 (geral).

PARK NIGHT _ Com Rocksane + Magical Mystery + Karin Spezia. The Park (Espaço Boullevard do Shopping Praça Nova - BR-287, 2885), às 20h. Ingresso: R$ 15

LENHA SECA _ Blues. Vaca Profana (Rua Serafim Valandro, 536), às 22h. Ingresso: R$ 12

VEM PRO SAMBA _ Botequinho das Artes (Doutor Bozano, 651), às 22h. Ingresso: R$ 8

CINEMA

Foto: Divulgação

A quinta-feira de estreias no cinema trouxe duas novidades às telonas em Santa Maria: Big Pai, Big Filho e Depois Daquela Montanha estrearam nesta semana. Thor: Ragnarok, Missão Cegonha, Tempestade - Planeta em Fúria, Além da Morte, As Aventuras do Capitão Cueca, Como Se Tornar O Pior Aluno Da Escola, A Morte Te Dá Parabéns e Pica-Pau seguem em cartaz no Arcoplex e Cinépolis. Confira a programação completa neste link.

>> DOMINGO

16ª PARADA LIVRE DA REGIÃO CENTRO

Foto: Divulgação

Neste domingo, a prefeitura de Santa Maria junto com a ONG igualdade promovem a 16ª Parada Livre da Região Centro, às 17h no Largo da Gare. Além das tradicionais performances de artistas convidados e dag queens, o evento também terá a apresentação das bandas Pegada Torta, Louis&Anas, MC Bruninho e DJs.

BRIQUE DA VILA BELGA

O primeiro domingo do mês de novembro não poderia começar sem o Brique da Vila Belga! Das 16h às 21h com as tradicionais vendas de comidas, artesanatos, brechós e muita música para curtir o dia.

GARE- ESTAÇÃO MARIA FUMAÇA

A segunda edição do Gare Food Park acontece das 12h às 22h no Largo da Locomotiva, na Avenida Presidente Vargas. Terá food trucks com comidas, bebidas, além de shows.

ESPETÁCULO

MUSICOMANIA IN CONCERT KIDS _ O evento demonstra o trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo do ano, o talento e desenvolvimento musical das crianças. Treze de Maio (Praça Saldanha Marinho, s/nº), às 19h. Ingresso: R$ R$ 15 (sócios e meia entrada), R$ 20 (antecipado) e R$ 30 (geral)

MÚSICA

SAMBA DO ZÉ _ Samba. Dom Zé (Rua Venâncio Aires, 862), 23h. Ingressos: R$ 15 (até 23h30min, com consumação) e R$ 15 (pós 23h30min)

EDSON ROSA E PEDRO MONTI _ Pop rock e MPB. Ponto de Cinema (Rua Angelo Uglione, 1.567), às 21h. Ingresso: R$ 10. Tel: (55) 3221-8800

CLUBE DO SAMBA _ Samba. Vaca Profana (Rua Serafim Valandro, 536), às 22h. Ingresso: R$ 15

PAGOFUNK _ Com Pagode do Bola e DJ Mignot. Boteco do Rosário (Rua do Rosário, 400), às 19h. Ingresso: R$ 5 (universitários, até 21h) e R$ 10 (geral)