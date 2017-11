22 espetáculos para assistir em novembro nos teatros de Santa Maria

Cultura 03/11/2017 | 15h31 Atualizada em

O mês de novembro está cheio de atrações culturais em Santa Maria. Além de 38 atrações gratuitas que acontecem entre os dias 21 a 26 na programação do 3º Santa Maria Sesc Circo, o Espaço Cultural Victorio Faccin, o Teatro Caixa Preta e o Theatro Treze de Maio apresentam 22 espetáculos neste mês. Confira a programação:

ESPAÇO CULTURAL VICTORIO FACCIN

Rua Duque de Caxias, 380

ALMAVALENTE

Quando – 10 de novembro

Horário – 20h

Realização – Cia Retalhos de Teatro

Classificação – 10 anos

Ingressos – R$ 10 (meia-entrada), R$ 15 (antecipado com desconto), R$ 20 (na hora)

Em um tempo confuso, frio, e separatista, após as catástrofes climáticas e nucleares no ano de 2017, a raça humana enfrenta perigos maiores com o S.M (Sistema Martírio) em 2057. Uma almAValente é o suficiente para salvar uma nação? Uma almAValente é capaz de derrubar um sistema que quer mudar o seu passado, presente e futuro? Nesse universo cheio de encontros e desencontros, conheceremos Azul e os Valentes, os únicos capazes de contar a verdade!

COMO SE NADA FOSSE

Quando – 11 de novembro

Horário – 20h30min

Realização – Cia Retalhos de Teatro

Classificação – Livre

Ingressos – R$ 10 (meia-entrada), R$ 15 (antecipado com desconto), R$ 20 (na hora)

Uma mulher se vê em frente a uma porta, acreditando ser aquela a porta de sua casa. Mas ao bater ninguém abre. Ela insiste, e nada. Porta fechada, decide ficar por ali. À beira desta porta, ela se depara com seus devaneios, memórias e confissões. Como se nada fosse, ela, a Mística, revela-se como uma aparição, um ser mulher, uma borboleta, uma criação. Ou um sonho. Talvez?

SHOW INVERSO

Quando – 12 de novembro

Horário – 20h30min

Classificação – Livre

Ingressos – R$ 10 (estudante), R$ 15 (antecipado) e R$ 20 (inteira)

O show contará com participação dos músicos Helio Abreu (trombone), Erick Corrêa Castro (voz e acordeon) e Paula Rodríguez (voz y flauta) e Jordana Henriques (voz).

EXPOSIÇÃO 'PRENSADOS E BORDADOS'

Quando – 17 de novembro

Horário – 20h30min

Realização– Ateliê ReTina

Classificação – Livre

Ingressos – Entrada franca

Abertura da exposição de artes visuais do Ateliê ReTina. Programação integrante do Projeto EM CARTAZ 2017.

PIQUENIQUE NO FRONT

Quando – 19 de novembro

Horário – 20h30min

Direção – Renata Corrêa

Classificação – Livre

Ingressos – Entrada franca

Situações inusitadas ou ilógicas que dificilmente podem acontecer na vida real, a incerteza e a solidão no período da guerra, a comicidade ao trágico sentimento de desolação. As crianças foram mandadas para o front, os cavalos e os soldados foram extintos, a situação absurda de uma família preparar um piquenique para o filho no meio de uma guerra, revelam o sentido tragicômico na condição do ser humano.

TEATRO CAIXA PRETA

Em frente ao Prédio 40, UFSM

TEMPORAL

Quando – 4 e 5 de novembro

Horário – 19h

Produção – Teatro Experimental Universitário I

Classificação – 10 anos

Ingressos – Entrada franca

Sempre cheira bem depois da chuva. Certezas. Certeza? Estamos sempre dando voltas nos mesmos lugares. As mesmas palavras, os mesmos jogos, e os mesmos danos irreparáveis. Eu gosto de você. As vezes eu lhe detesto tanto que poderia matá-lo. O que acontece em terra humana? Temporal. Temporal dentro e fora, por todos lados, com todos, com nós. E se fosse possível deitar aqui e nunca mais se mover? Nunca mais ter que fazer escolhas ou tomar decisões? Formigas estão habituadas a carregar coisas maiores que elas.

THEATRO TREZE DE MAIO

Praça Saldanha Marainho, s/n

​4ª TERTÚLIA DA POESIA E 2ª TERTÚLIA PIÁ (SM)

Quando – 04 de novembro

Horário – 19h

Realização– Prefeitura Municipal de Santa Maria

Classificação – Livre

Ingressos – Entrada franca, com retirada antecipada de ingressos no teatro

Festival de poesias autorais, evento que promove a integração da comunidade com poetas, declamadores e amadrinhadores de outras querências.

​MUSICOMANIA IN CONCERT KIDS (SM)

Quando – 05 de novembro

Horário – 19h

Realização– Musicomania Centro de Educação Musical

Classificação – Livre

Ingressos – R$ 15 (sócios e meia-entrada), R$ 20 (geral, antecipado) e R$ 30 (geral, na hora)

O evento demonstra o trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo do ano, o talento e desenvolvimento musical das crianças.

​ESPELHO, ESPELHO MEU! QUEM É VOCÊ? VOCÊ SABE? (SM)

Quando – 07 de novembro

Horário – 20h

Realização– Grupo CorpoAto

Classificação – Livre

Ingressos – R$ 15 (sócios e meia-entrada), R$ 20 (geral, antecipado) e R$ 30 (geral, na hora)

Espetáculo teatral inspirado nas mulheres que mudaram o mundo, contado por uma escritora em conflito consigo mesma e questionada por sua consciência.

​OS MÚSICOS DE BREMEN (SM)

Quando – 08 e 09 de novembro

Horário – 14h15min e 15h30min do dia 08 e 09 (agenda com escolas), e 19h30min do dia 09 (geral)

Realização– Chili Produções Culturais

Classificação – Livre

Ingressos – Entrada franca, com retirada antecipada de ingressos

Esta história conta como quatro amigos, um jumento, um cachorro, uma gata e uma galinha, batalharam por seus sonhos de justiça e oportunidade.

Direção de Jader Guterres.

​THE BEATLES COLLECTION COM MAGICAL MYSTERY (SM)

Quando – 10 de novembro

Horário – 20h

Realização– Magical Mystery

Classificação – Livre

Ingressos – R$ 20 (sócios, meia-entrada e antecipados) e R$ 40 (geral, na hora)

A Magical Mystery volta ao palco do Theatro Treze de Maio para mais uma apresentação homenageando os Beatles. Desta vez, a banda apresenta um repertório repleto dos grandes hits do quarteto.

DIÁLOGOS CULTURAIS (SM)

Quando – 11 de novembro

Horário – 10h

Realização– Associação dos Amigos do Theatro Treze de Maio

Classificação – Livre

Ingressos – Entrada franca

O evento propõe discutir e refletir, de forma articulada, questões relacionadas à cultura, entender os desafios dos produtores e artistas e as demandas da “Cidade Cultura”. Um diálogo que valorize as experiências.

Apoio: Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer.

RECITAL BARULHOBOM ESCOLA DE MÚSICA (SM)

Quando – 14 de novembro

Horário – 19h30min

Realização– Barulhobom Escola de Música

Classificação – Livre

Ingressos – R$ 20 (sócios e meia-entrada), R$ 30 (antecipado, geral) e R$ 40 (geral, na hora)

Professores e alunos apresentarão uma pequena parte do trabalho realizado, peças individuais ou em grupo, populares e eruditas para apreciação do público.

MOSTRA CENTENARISTA DE DANÇA "ETHOS" (SM)

Quando – 15 de novembro

Horário – 18h e 20h30min

Realização– Instituto Metodista Centenário

Classificação – Livre

Ingressos – R$ 15 (antecipado e meia-entrada) e R$ 30 (geral, na hora)

Espetáculo de dança do Instituto Metodista Centenário, dirigido e coreografado por Alline Fernandez e Milena Christo. A obra fala sobre o comportamento dos animais e a sua relação com o homem. ​

O CULTO AFRO (SM)

Quando – 16 de novembro

Horário – 20h30min

Direção – Gelton Quadros

Classificação – 14 anos

Ingressos – R$ 10 (meia-entrada), R$ 15 (sócios) e R$ 20 (geral)

A partir das relações pós-diáspora africana, o espetáculo musical busca trazer à cena a importância da negritude na edificação sociocultural do mundo e conta de onde veio, por onde passou e onde está o negro no Rio Grande do Sul.

Com Rozan Ribeiro Borges. Projeto Treze: O Palco da Cultura. Realização: Associação dos Amigos do Theatro Treze de Maio. Financiamento: Lei de Incentivo à Cultura de Santa Maria.

MOSTRA MUSICAL DA EMAET (SM)

Quando – 17 de novembro

Horário – 20h30min

Realização – Escola Municipal de Artes Eduardo Trevisan

Classificação – Livre

Ingressos – Entrada franca

Mostra didática dos cursos de música da Escola Municipal de Artes Eduardo Trevisan, com apresentação dos alunos de iniciação musical em canto coral, violão e percussão.

Apoio: Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer.

​ENTRE CONTOS DE FADAS (SM)

Quando – 18 de novembro

Horário – 20h

Produção – Tatiana Dal Maso Jardim

Classificação – Livre

Ingressos – R$ 15 (sócios e meia-entrada), R$ 20 (antecipado, geral) e R$ 30 (na hora, geral)

Neste espetáculo de dança, embarque junto com o anti-herói João numa incrível aventura! Após receber um terrível feitiço da bruxa malvada, João fica preso Entre Contos de Fadas. Ele contará com a ajuda da fada madrinha e outros personagens para tentar compreender que o imaginário faz parte do mundo real.

​NO IMAGINÁRIO DOS SONHOS (SM)

Quando – 19 de novembro

Horário – 19h

Realização – Cia Teatral Evolução

Classificação – Livre

Ingressos – R$ 10 (antecipado infantil), R$ 15 (antecipado adulto e infantil na hora) e R$ 20 (adulto, na hora)

Linda e Dinho passam a conviver com os excêntricos moradores da distante aldeia dos sonhos através de uma história contada pela vovó. Lá, os irmãos encontram formigas, borboletas, gafanhotos, joaninhas e outros insetos que se relacionam com a egocêntrica e temperamental lagarta e com o atrapalhado mensageiro.

ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS & SONHO DE UMA NOITE DE VERÃO (SM)

Quando – 21, 22 e 23 de novembro

Horário – 20h

Realização – Ballet Ivone Freire

Classificação – Livre

Ingressos – R$ 15 (meia-entrada), R$ 25 (antecipado) e R$ 30 (geral)

Alice No País das Maravilhas - Quando decidiu seguir um coelho, Alice caiu em um enorme buraco. Só mais tarde descobriu que aquele era o caminho para o País das Maravilhas, um lugar povoado por criaturas que misturam características humanas e fantásticas. Sonho de Uma Noite de Verão -Elementos mágicos contam a história de amor de um jovem casal que se refugia na floresta. Ao final deste sonho, o amor vira realidade. ​

VARIETÉ (SM)

Quando – 24 de novembro

Horário – 19h

Realização – Sesc

Classificação – Livre

Ingressos – Entrada franca, com retirada antecipada de ingressos na Unidade Sesc SM

Criação coletiva que se caracteriza como um espetáculo de números de habilidades em técnicas circenses, individuais e em grupo, intercalados por intervenção musical. Serão apresentados números humorísticos, de trapézio, lira e roda cyr, pernas de pau e palhaços.

3° Santa Maria Sesc Circo. ​

SANTA MARIA CANTA PYLLA (SM)

Quando – 25 de novembro

Horário – 20h

Produção – Grings - Tours, Produções e Eventos

Classificação – Livre

Ingressos – Valores ainda não divulgados

Show em homenagem à trajetória de Pylla Kroth, veterano artista da cidade ligado ao rock e que completou 35 anos de carreira. Das músicas da Fuga, a canções de seus discos solo, vários cantores homenageiam o mais icônico vocalista santa-mariense. Banda base: Carbono 14.

Direção Musical de Léo Mayer. Projeto Treze: O Palco da Cultura. Realização: Associação dos Amigos do Theatro Treze de Maio. Financiamento: Lei de Incentivo à Cultura de Santa Maria.

​TRÊS CASAMENTOS, UMA HISTÓRIA (RJ)

Quando – 28 e 29 de novembro

Horário – 20h

Direção – José Lavigne. Com Naura Schneider, Kadu Moliterno, Carlos Simões e Daniel Blanco

Classificação – 12 anos

Ingressos – R$ 40 (sócios, meia-entrada, professores e classe artística) e R$ 80 (geral)

Esta deliciosa comédia conta a trajetória de uma mulher que está prestes a completar 50 anos e resolve realizar um sonho: festejar suas bodas de prata. Joana se dá conta que para completar 25 anos de casada precisa somar seus três casamentos, então resolve dar um jantar e chamar os ex-maridos. Neste encontro, eles descobrem que foram casados com mulheres bem diferentes.

Texto de Claudio Torres Gonzaga. Projeto Palco Treze. Realização: Associação dos Amigos do Theatro Treze de Maio. Produção Executiva: Chili Produções Culturais. Financiamento: LIC SM e Sistema Pró-Cultura RS.