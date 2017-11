16ª Parada Livre da Região Centro ocorre neste domingo em Santa Maria

Luta pela igualdade 04/11/2017 | 15h00 Atualizada em

Santa Maria vai estar colorida neste domingo. É porque neste dia será realizada a 16ª Parada Livre da Região Centro, no Largo da Gare. Performances de artistas e shows fazem parte do evento promovido pela prefeitura em parceira com a ONG Igualdade.

Com o tema Identidade e Gênero: mais que um direito, uma questão de respeito, a parada busca a conscientização pelos direitos sociais de lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, travestis e intersexuais (LGBTTI). No evento, a Secretaria de Saúde também vai estar presente, distribuindo preservativos e orientando sobre a qualidade de vida e bem estar, com as equipes da Política do HIV/Aids, da Saúde Bucal e da Atenção Psicossocial.

A programação começa às 16h na Praça Saldanha Marinho, com a concentração da comunidade LGBTTI. Depois, um trio elétrico vai conduzir os participantes até o Largo da Gare, às 17h. Além da participação de drag queens e ativistas de Santa Maria e região, a festa terá shows com as bandas Pegada Torta, Louis&Anas, MC Bruninho e DJs. A entrada é gratuita.