15 opções para curtir a sexta em Santa Maria

Para os amantes da MPB

A cantora Jordana Henriques é a atração musical que vai embalar a noite do Biroska Choperia e Petiscaria, hoje à noite. Nascida em Caçapava do Sul, Jordana já participou do programa de TV Astros Nova Geração, do SBT e é conhecida por seu trabalho autoral na cidade. Nessa noite, ela promete apresentar sucessos da MPB, Soul e Black Music, além de suas composições.

Quando – Hoje, às 21h30min

Onde – Biroska Chopperia e Petiscaria (Av. Presidente Vargas, 2050)

Quanto – R$ 5

INTERDENTES

Com DJ's Analu e Thiago Mattias. Aruna Club (Avenida Walter Jobim, 300), às 23h. Ingresso: R$ 30 (2º lote)

LIPSYNC

Variados ritmos. Macondo (Serafim Valandro, 643), às 22h. Ingresso: R$ 10 (entrada até 22h30min) e R$ 15 (geral). À venda no site da Sympla

GABRIEL ALMEIDA + KARIEL + DAMA DE HONRA

Rock e pop. Bar do Pingo (Floriano Peixoto, 1.234), às 21h. Ingressos: de graça até 22h, R$ 15 (até meianoite) e R$ 17 (depois da meia-noite)

SAMBA EM COMCERVA

Samba. Comcerva (Riachuelo, 402), às 21h. Ingresso: R$ 12. Tel: (55) 3025-2001.

FATO CONSUMADO

Pagode. Dom Zé (Rua Venâncio Aires, 862), às 23h. Ingressos: de graça (universitários), R$ 10 (até 23h30min) e R$ 20 (após 23h30min)

AGITO CAPILAR

Variados ritmos. Freguesia Som e Bar (Av Fernando Ferrari, 1360), às 20h. Ingresso: R$ 10

RENATO MIRAILH

Pop rock e MPB. Ponto de Cinema (Ângelo Uglione, 1.567), às 20h. Ingresso: R$ 12

PARK NIGHT

Travellin Band + Canta Pascota + DJ Karin Spezia. The Park (Espaço Boullevard do Shopping Praça Nova - BR-287, 2885), às 20h. Ingresso: R$ 15

TRIBUTO ARCTIC MONKEYS

Indie rock. Vaca Profana (Rua Serafim Valandro, 536), às 22h. Ingresso: R$ 12

HURRICANE

Rock. Zeppelin Bar (Rua Visconde de Pelotas, 978), às 21h. Ingresso: R$ 15

II MANIPULAÇO DA COMUNICAÇÃO

Anos 90. Unidos do Itaimbé (Silva Jardim, s/nº), às 21h. Ingresso: R$ 10 (antecipados) e R$ 15 (na hora)

NOVEMBRO NEGRO

Com Kako Xavier e tambores da Tamborada. Praça Saldanha Marinho, às 15h. Entrada franca

>> Espetáculo

MOSTRA MUSICAL DA EMAET

Mostra didática dos cursos de música da Escola Municipal de Artes Eduardo Trevisan. Theatro Treze de Maio (Praça Saldanha Marinho, s/nº), às 20h30min. Entrada franca

>> Exposição

MINIARTE MODA/FASHION

109 obras de artistas da Argentina, Brasil, Colômbia, Estados Unidos, Holanda, Hungria, Irlanda, México e Rússia fazem parte do 29º Intercâmbio Internacional de Miniarte Moda/Fashion. Apusm (Av. Nossa Senhora das Dores, 791). De segunda à sexta-feira, das 8h às 18h. Até 30 de novembro. Entrada franca