15 filmes e séries chegam à Netflix em novembro

O penúltimo mês do ano já chegou. Junto com ele, a Netflix trouxe novidades para a plataforma. Prepare a pipoca para maratonar 15 filmes e séries que serão adicionados no streaming. Confira:

MOR POR DIREITO (2015)

A policial de New Jersey Laurel Hester (Julianne Moore) e a mecânica Stacie Andree (Ellen Page) estão em um relacionamento sério. O mundo delas desmorona quando Laurel é diagnosticada com uma doença terminal. Como sinal de amor, ela quer que Stacie receba os benefícios da pensão da polícia após a sua morte, só que as autoridades se recusam a reconhecer a relação homoafetiva.

Estreia: 1 de novembro

A ENTIDADE 2 (2015)

Courtney (Shannyn Sossamon), uma jovem mãe solteira e superprotetora de dois gêmeos de 9 anos, se muda com os filhos para uma casa em uma área rural de uma pequena cidade. Logo, ela descobre que o local foi palco de estranhos acontecimentos e que sua família está marcada para morrer.

Estreia: 1 de novembro

ALIAS GRACE (2017)

Grace Marks (Sarah Gadon) é uma jovem irlandesa de classe média baixa, que decide tentar a vida no Canadá. Contratada para trabalhar como empregada doméstica na casa de Thomas Kinnear (Paul Gross), ela é condenada à prisão perpétua pelo assasinato brutal do seu patrão e da governanta da casa, Nancy Montgomery (Anna Paquin). Passados 16 anos desde o encarceramento da imigrante, o Dr. Simon Jordan (Edward Holcroft) se apaixona por Grace e fará de tudo para descobrir a verdade sobre o caso.

Estreia: 3 de novembro

THE SINNER (1 TEMPORADA)

A investigação acerca de um crime precisa acabar quando se sabe qual foi o crime e quem foi o criminoso? Quando uma jovem mãe de família comete um crime nefasto em público e se vê incapaz de explicar o motivo que a levou aquele estado de fúria súbito, um investigador se torna cada vez mais obcecado em entender as profundezas da psique da mulher, desenterrando os momentos de violência que ela tenta manter no passado, longe dos olhos do mundo.

Estreia: 7 de novembro

O MATADOR (2017)

Cabeleira, um temido assassino de Pernambuco, foi criado pelo cangaceiro Sete Orelhas, que o encontrou abandonado quando bebê. Agora adulto, ele vai à cidade procurar o desaparecido Sete Orelhas. Cabeleira encontra uma cidade sem lei governada pelo implacável Monsieur Blanchard, um francês que domina o mercado de pedras preciosas.

Estreia: 10 de novembro

DESCOMPENSADA (2015)

Uma atrapalhada mulher com mais de 30 anos (Amy Schumer) tem uma vida amorosa desastrosa. Sua rotina se resume em casos de uma noite só e beber com os amigos, mas tudo pode mudar quando ela acaba conhecendo um médico desportivo (Bill Hader) que parece ser o "cara ideal".

Estreia: 12 de novembro

STRAIGHT OUTTA COMPTON - A HISTÓRIA DO N.W.A (2015)

Califórnia, década de 1980. Cinco jovens usam suas experiências pessoais na produção de músicas honestas, rebeldes, diferentes e totalmente contra o sistema. Surge o N.W.A. (Niggaz Wit Attitudes), que dá voz a uma geração e promove a explosão do gangsta rap.

Estreia: 12 de novembro

A VISITA (2015)

Um garoto (Ed Oxenbould) e sua irmã (Olivia DeJonge) são mandados pela mãe (Kathryn Hahn) para visitar seus avós que moram em uma remota fazenda. Não demora muito até que os irmãos descubram que os idosos estão envolvidos com coisas profundamente pertubadoras que colocam a vida dos netos em perigo.

Estreia: 12 de novembro

JIM E ANDY (2017)

O documentário apresenta um olhar sobre os bastidores do filme O Mundo de Andy, lançado em 1999. Além disso, acompanha como o ator Jim Carrey adotou a peculiar persona do comediante Andy Kaufman para realizar o longa.

Estreia: 17 de novembro

MARVEL - O JUSTICEIRO (1 TEMPORADA)

O crime não dura quando Frank Castle está por perto. O veterano de guerra é impiedoso na sua guerra contra malfeitores, alimentada pelo ódio gerado quando sua família foi pega no fogo cruzado durante um tiroteio entre mafiosos.

Estreia: 17 de novembro

DE CANÇÃO EM CANÇÃO (2017)

Em Austin, no Texas, dois casais - os compositores Faye (Rooney Mara) e BV (Ryan Gosling), e o magnata da música (Michael Fassbender) com uma garçonete que ele ilude (Natalie Portman) - perseguem o sucesso através de uma paisagem de rock 'n' roll, sedução e traição.

Estreia: 21 de novembro

GODLESS (2017)

Frank Griffin (Jeff Daniels) é um fora-da-lei que aterroriza o Novo México à procura de Roy Goode (Jack O'Connell), seu antigo parceiro trasformado em inimigo mortal. Enquanto Roy se esconde no rancho de Alice Fletcher (Michelle Dockery), a busca incessante de Frank o leva até a pequena cidade de La Belle — cuja população é inteiramente formada por mulheres.

Estreia: 22 de novembro

ELA QUER TUDO (1 TEMPORADA)

Nola Darling (DeWanda Wise) é uma jovem diferente de todas as outras. Com seus vinte e poucos anos, ela é uma artista do Brooklyn que desafia os padrões da sociedade. Enquanto busca sua própria identidade, ela divide seu tempo entre seus amigos, seu trabalho e seus três amantes: Greer Childs (Cleo Anthony), Jamie Overstreet (Lyriq Bent) e Mars Blackmon (Anthony Ramos).

Estreia: 23 de novembro

FRONTIER (2 TEMPORADA)

Diversos jogadores se envolvem no comércio de peles da fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos. O mercado no qual discussões de negócios costumam acabar em machadadas, ainda entrará em conflito com povos nativos, as custas de muitas vidas de ambos os lados.

Estreia: 24 de novembro

GLITCH (2 TEMPORADA)

Um policial e uma médica encaram um emocionante mistério depois que seis pessoas da cidade inexplicavelmente voltam à vida no auge da forma física.

Estreia: 28 de novembro