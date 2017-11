13 entidades representam a região na final do Enart 

Tradicionalismo 17/11/2017 | 13h29 Atualizada em

A final da 32ª edição do Encontro de Artes e Tradição Gaúcha (Enart), começa hoje à noite, no Parque da Oktoberfest, em Santa Cruz do Sul.

Entre os classificados para as danças tradicionais e modalidades individuais, 13 entidades da 13ª Região Tradicionalista representam a região central em um dos eventos culturais mais tradicionais do Estado.

Para chegar nesta etapa, os finalistas precisaram caprichar nas apresentações regionais e inter-regionais. Além das danças tradicionais - que incluem apresentações coreografadas de entrada e saída - há, também, outras categorias: canto, instrumentos (gaita de boca, viola, gaita piano, gaita botão, violino ou rabeca, bandoneon, violão e conjunto musical), trovas, pajada, chula, dança de salão e declamação).

Às 19h desta sexta, será realizada a abertura oficial e, em seguida, o grande campeão da edição passada, o CTG Tiarayu, se apresenta. Às 20h45min começam as eliminatórias das danças tradicionais.

No sábado, as invernadas artísticas seguem se apresentando nas eliminatórias. Na Força A, 20 grupos se classificam para a grande final que começa às 8h45min de domingo. O Enart será transmitido ao vivo pela internet no canal no Youtube da TV Tradição.

OS REPRESENTANTES DAQUI

Às 15h desta sexta-feira, William Cantareli, 20 anos, deixa Santa Maria e vai para Santa Cruz do Sul para competir na chula pela quarta vez. Além da chula, nos anos anteriores, William também participou das danças tradicionais. Ele representa o CTG Sentinela da Querência. Apesar de já ter participado da competição e de ensaiar diariamente ele lembra que chegar na final é sempre emocionante e é difícil evitar o nervosismo:

– Quanto mais preparado, maior a chance de ir bem e parece que o nervosismo aumenta. É uma conquista e é muito gratificante, é o trabalho de um ano inteiro – comenta.

OS FINALISTAS DA 13ª RT

DANÇAS TRADICIONAIS - Força A

- CPF Piá do Sul

- CTG Sentinela da Querência

- DT Querência das Dores

DANÇAS TRADICIONAIS - FORÇA B

- GR Caami Folclore e Arte Nativa - São Sepé

- DT Querência da Medianeira

- CTG Os Vaqueanos - Restinga Seca

- CTG Ronda Crioula - São Sepé

- CTG Rincão de São Pedro - São Pedro do Sul

DECLAMAÇÃO FEMININA

- Victória Brondani de Oliveira - AT Poncho Branco

- Laura Schmitt Schlotfeldt - AT Poncho Branco

- Franciele Brasil Fabis - AT Poncho Branco

- Aline Martins Linhares - CTG Farroupilhas



TROVA - ESTILO GILDO DE FREITAS

- Manuel Olimpio Lencina da Costa - CTG Bento Gonçalves

- Joel Pires da Conceição - CTG Sentinela da Querência

- Igor Santos Porto - CTG Ronda Crioula (São Sepé)

- Adão Noé Silveira - CTG Ronda Crioula (São Sepé)

TROVA - MI MAIOR DE GAVETÃO

- Carlos Alberto Vedooto Ferreira - CTG Estância do Jarau

- Rubens José Martins - CPF Piá do Sul

- Jeferson Luis Kuntzler - DT Querência das Dores

- Joel Pires da Conceição - CTG Sentinela da Querência

- Igor Santos Porto - CTG Ronda Crioula (São Sepé)

- Adão Noé Silveira - CTG Ronda Crioula (São Sepé)

TROVA DE MARTELO

- Joel Pires da Conceição - CTG Sentinela da Querência

- Igor Santos Porto - CTG Ronda Crioula (São Sepé)

- Adão Noé Silveira - CTG Ronda Crioula (São Sepé)

CAUSO

- Elheovandro José dos Santos - DTG Noel Guarany

- Jorge Alberto Moretti dos Santos Junior- CTG Rincão de São Pedro (São Pedro do Sul)

DECLAMAÇÃO MASCULINA

- Nairo André de Freitas Coutinho - CTG Bento Gonçalves

- Sergio Melgarejo Guedes da Luz - CTG Sentinela da Querência

DECLAMAÇÃO FEMININA

- Giullia Almeida Ercolani - CTG Sentinela da Querência

- Bárbara Stieler Bohrer - CTG Sentinela da Querência

DANÇA DE SALÃO

- Leonardo Schneider Ullrich e Victória Brondani de Oliveira- AT Poncho Branco

- Felipe Tarragô da Rosa e Alice Rosso Alves - CPF Piá do Sul

-Helder Moreira Machado e Bruna Sagoi da Silva - CTG Sentinela da Querência

- Everton Moreira Machado e Luane Rodrigues do Nascimento - CTG Sentinela da Querência

- Diego de Oliveira e Ana Emilia da Roda Kessler - DTG Noel Guarany

- André Souza da Silva e Victória Tassinari da Silva - CTG Rincão de São Pedro

GAITA PIANO

- Guilherme Taschetto Tavares - CPF Piá do Sul

- Vilmar Fernando Kunz de Santana - CTG Sentinela da Querência

- Gilyell Adolfo Souza - CTG Sentinela da Querência

GAITA BOTÃO ATÉ 8 BAIXOS

- Rodrigo Filipini - CTG Sentinela da Querência

GAITA BOTÃO MAIS DE 8 BAIXOS

- Rodrigo Filipini - CTG Sentinela da Querência

GAITA DE BOCA

- Alceu Filipini - CTG Sentinela da Querência

- Rodrigo Filipini - CTG Sentinela da Querência

VIOLÃO

- Pablo Machado Cardoso - DT Querência das Dores

- Vitor Vianna Caprioli - CTG Sentinela da Querência

- Felipe Leal Rodrigues - CTG Sentinela da Querência

- Anderson Rafael Machado da Veiga - CTG Sentinela da Querência

- Leonardo Erikson Cruz Madrid - DTG Noel Guarany

- Carlos Eurico da Silva dos Santos - DTG Noel Guarany

VIOLINO OU RABECA

- Regina Sachet Guerra - CTG Sentinela da Querência

- Matheus Sebalhos Lameira - DTG Noel Guarany

CONJUNTO INSTRUMENTAL

- Querência das Dores

- CTG Sentinela da Querência

- DTG Noel Guarany

CONJUNTO VOCAL

- CTG Sentinela da Querência

- DTG Noel Guarany

INTÉRPRETE SOLISTA VOCAL MASCULINO

- João Vitor Menezes de Oliveira - DT Querência das Dores

- Guilherme Taschetto Tavares - CPF Piá do Sul

- Igor Tadielo Cezar - DT Querência das Dores

- Pablo Machado Cardoso - DT Querência das Dores

- Vitor Vianna Caprioli - CTG Sentinela da Querência

- Ismael Felipe Brandt - CTG Sentinela da Querência

INTÉRPRETE SOLISTA VOCAL FEMININO

- Mariana Guedes Alves Pereira - CTG Sentinela da Querência

- Luane Rodrigues do Nascimento - CTG Sentinela da Querência

- Eliana Torres Freitas Larruscain - DTG Noel Guarany

CHULA

- William Cantareli Arrivabene - CTG Sentinela da Querência

- Marcelo Lovato Brum - CTG Sentinela da Querência