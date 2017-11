12 opções para curtir a sexta em Santa Maria 

Agenda 09/11/2017 | 21h33 Atualizada em

ALMAVALENTE

Foto: Charles Guerra / New Co

Após anos de práticas abusivas com o meio ambiente, em 2057, o planeta encontra-se em colapso. Esse é o tema abordado pela Cia. Retalhos de Teatro no espetáculo almAValente que será apresentado no Espaço Cultural Victorio Faccin, hoje. A tecnologia entra em atrito com o lado humano. A água é escassa no planeta, e os magnatas querem dominar a população. Será que esse universo tem solução? Essa e outras reflexões prometem prender a atenção do público nesta noite, às 20h no Espaço Cultural Victorio Faccin (Rua Duque de Caxias, 380). Ingressos custam R$15 (antecipado com desconto) - R$20 (na hora) - R$10 (meia entrada), à venda no Espaço Cultural Victorio Faccin, das 9h às 12h e das 14h às 18h

THE BEATLES COLLECTION COM MAGICAL MYSTERY

Foto: Ernesto Sacchet

A Magical Mystery volta ao palco do Treze para mais uma apresentação homenageando o quarteto de Liverpool. Desta vez, a banda apresenta o espetáculo “The Beatles Collection”. No repertório estão os grandes hits dos Beatles, do início da carreira da banda até as músicas da sua segunda fase. Em algumas canções, a banda vai contar com participação dos músicos Gianna Inês Cristina Lovato Eick (violino I), Yuri BrunkhorstTeixeira (violino II), Marco Antonio de Almeida Penna (viola) e Camila Maltzahn Pires (violoncelo). Theatro Treze de Maio (Praça Saldanha Marinho, s/ nº), às 20h. Ingresso: R$ 20 (antecipado), R$ 20 (sócios e meia-entrada) e R$ 40 (geral)

MONDO FUNK

Funk. Macondo (Serafim Valandro, 643), às 22h. Ingresso: R$ 10 (entrada até 22h30min) e R$ 20 (geral). À venda no site da Sympla

GABRIEL ALMEIDA + KARIEL + LOUIS & ANAS

Rock e pop. Bar do Pingo (Floriano Peixoto, 1.234), às 21h. Ingressos: de graça até 22h, R$ 15 (até meianoite) e R$ 17 (depois da meia-noite)

SAMBA EM COMCERVA

Samba. Comcerva (Riachuelo, 402), às 21h. Ingresso: R$ 12. Tel: (55) 3025-2001.

FATO CONSUMADO

Pagode. Dom Zé (Rua Venâncio Aires, 862), às 23h. Ingressos: R$ 20 (até 23h30min, com consumação) e R$ 15 (após 23h30min)

OS PRIMO DO JAIRO

MPB. Freguesia Som e Bar (Av Fernando Ferrari, 1360), às 20h. Ingresso: R$ 10

RENATO MIRAILH E MANINHO

Pop rock e MPB. Ponto de Cinema (Ângelo Uglione, 1.567), às 20h. Ingresso: R$ 12

PANIC! AT ROCKERS À FANTASIA

Pop e rock. Rockers Soul Food (Avenida Helvio Basso, 1.241), às 23h30min. Ingressos: de graça (estudantes), R$ 5 (fantasiados) e R$ 10 (geral)

PARK NIGHT

Especial Amy Winehouse com Berenice Gomez Mansur. The Park (Espaço Boullevard do Shopping Praça Nova - BR-287, 2885), às 20h. Ingresso: R$ 15

CUSCOBAYO

Folk, rock, reggae e música latina. Vaca Profana (Rua Serafim Valandro, 536), às 22h. Ingresso: R$ 15 (estudantes, antecipado), R$ 20 (geral, antecipado), R$ 25 (na hora)