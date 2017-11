12 motivos para fazer hidroginástica

Viva 01/11/2017 | 12h34 Atualizada em

Com pouquíssimo impacto, aliado à sensação relaxante proporcionada pela água, a hidroginástica é um exercício aeróbico recomendado para todas as idades.

Há sete anos, a funcionária pública Carla Schwartz, 50 anos, não abre mão de se exercitar na água, no mínimo, duas vezes por semana. Antes da hidroginástica, ela praticava natação e atribui a sua boa condição de saúde às atividades físicas.

– Minha imunidade e taxas glicêmicas estão excelentes. Na hidro, busco saúde e ganho muito mais, principalmente, boas amizades – diz.

Assim como Carla, o professor universitário Sandro Luiz Medeiros, 53 anos, faz hidroginástica duas vezes por semana. Há cinco anos praticando a atividade, ele afirma que o exercício na água ajuda a melhorar a saúde em diversos aspectos.

– Devido a uma lesão muscular, não posso mais jogar futebol ou fazer exercícios de impacto. Na hidroginástica, mantenho o condicionamento físico e fortaleço o tônus muscular – conta.

Segundo o médico ginecologista Tiago Dullius, de Santa Maria, a hidroginástica é uma atividade sem impacto, o que a torna global, ou seja, atende vários grupos musculares.

– É uma atividade muito indicada para a terceira idade, quando a força muscular e óssea tende a diminuir. É um excelente exercício para gestantes, desde que tenham liberação médica e estejam confortável para fazer os exercícios – orienta.

Para a educadora física Eliana Venturini Arosemena, os benefícios desse exercício envolvem sistema circulatório, força, controle de peso e pode reduzir a possibilidade de doenças. Professora de hidroginástica há 17 anos no Clube Recreativo Dores, de Santa Maria, Eliana aponta 12 pontos positivos da modalidade. Confira quais são eles, no quadro.

Já para a água

1) É para todas as idades – A hidroginástica é uma atividade democrática que pode ser praticada por diversos públicos e é recomendada para todas as faixas etárias. Na mesma aula, explora-se diferentes intensidades de exercícios.

2) Auxilia no tratamento de doenças crônicas – Assim como outros exercícios, a hidroginástica contribui no controle de doenças crônicas como diabetes, pressão arterial elevada, problemas circulatórios, doenças cardíacas e respiratórias, entre outras. Os efeitos do exercício ajudam no controle da saúde do praticante, sem deixar de lado outros tratamentos e prescrições de especialistas.

3) Melhora a saúde mental – A hidroginástica pode melhorar o humor, diminuir a ansiedade, reduzir o estresse e a possibilidade de depressão. Assim como em outras práticas, a hidroginástica promove sensação de bem-estar e prazer.

4) Auxilia no processo de envelhecimento – Nessa fase, quanto se perde massa muscular e resistência cardiorrespiratória, a hidroginástica explora força, resistência, flexibilidade, agilidade e coordenação, qualidades importantes no processo de amadurecimento corporal.

5) Fortalece articulações – Quem tem problemas nas articulações, principalmente joelho, quadril, ombro ou coluna, pode fazer hidroginástica com segurança, sempre respeitando limitações individuais

6) Aumenta a resistência muscular – A hidroginástica age sobre regiões enfraquecidas e contribui para um melhor suporte para toda massa muscular e também para a resistência cardiorrespiratória.

7) Queima calorias – Cinquenta minutos de hidroginástica podem queimar, em torno de, 450 a 500 calorias, de acordo com o condicionamento físico do praticante. Para manutenção do peso corporal, duas vezes por semana é suficiente. Já quem almeja emagrecer somente com a hidroginástica, deve fazer o exercício de três a cinco vezes na semana

8) Gestação saudável – Recomenda-se que a gestante inicie a prática a partir da 12ª semana e continue até o final da gestação, desde que esteja em um estado de saúde controlado

9) Apoio à recuperação de cirurgias – De acordo com a avaliação e liberação médica, a hidroginástica pode ser um forte aliado nesse período, já que fortalece as articulações dos joelhos, coluna e melhora a postura

z 10) Relaxamento – Atividades na água exigem concentração e controle de respiração. Esses movimentos proporcionam descanso para a mente e renovam as energias do cotidiano

11) Melhora a circulação – Como a atividade na água reduz cerca de 80% do impacto do peso corporal, esse exercício é excelente para quem sofre com problemas circulatórios. Quem tem varizes, por exemplo, sente alívio imediato das dores logo que entra no meio líquido. Isso ocorre em função da pressão que a água exerce nesses membros, já que facilita o retorno venoso

12) Alivia dores – Pela água morna e pela vascularização do corpo em mobilidade articular, a hidroginástica reduz, consideravelmente, dores articulares e musculares

Fonte: Eliana Venturini Arosemena, educadora física