VÍDEO: Professora de dança ganha votação e vai conhecer Ivete Sangalo

Fã de carteirinha 25/10/2017 | 21h12 Atualizada em

Valeu a pena gravar a coreografia com as alunas da academia e postar várias vezes pedidos para os amigos votar: a professora de dança Dalci Martins foi a vencedora do concurso cultural "Por que eu mereço conhecer Ivete Sangalo?".

Foto: Reprodução / Reprodução

No total, foram 34. 815 votos. Dalci levou 60,5% deles, ou seja, 21,052. Os internautas gostaram de vê-la dançando um sucesso da cantora baiana enquanto pedia o voto deles. Em segundo lugar ficou o vídeo de Vinícius Moscopf, com 8,9 mil votos, 25,6%. E em terceiro lugar ficou Mariani Figueiredo, 4,8 mil votos, 13,9%.

Dalci tem direito a um par de ingressos no setor Front Stage no show em Santa Maria, previsto para o dia 3 de novembro, no Parque da Medianeira. Além disso, vai poder chegar pertinho de Veveta e dar um cheio na cantora.

Os ingressos para o show estão à venda no site Antecipei.