Um chimarrão gaúcho ao ritmo melodioso do chorinho

O projeto Sobre Rodas de Choro e Chimarrão - Conectando manifestações culturais a Santa Maria, após passar por outras cinco cidades gaúchas. Idealizado pelos músicos Pedrinho Figueiredo e Samuca do Acordeon, a apresentação irá ocorrer, no domingo, às 17h, no campus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) - ao lado do Planetário.

Além da apresentação de músicas de compositores famosos do Choro, a iniciativa promoverá o diálogo sobre aspectos folclóricos do chimarrão e fruição do gênero musical. A oficina será na segunda, às 10h, na Escola de Música da UFSM – Prédio 40B de música – sala 1105 e abordará teoricamente as histórias do chorinho que tanto envolveu os músicos gaúchos e a execução de partituras.

Serão duas horas de oficina e cada participante receberá um libreto do projeto que conta uma breve história de cada compositor que está sendo executado no show. As inscrições podem ser feitas na hora e são gratuitas.

Além do Pedrinho (sax soprano e flauta) e Samuca (acordeon), o projeto ainda conta com os músicos: Fernando Sessé (pandeiro), João Vicente Macedo (violão de 7 cordas), Fábio Azevedo “Cabelinho” (cavaquinho), . Os textos do material gráfico são de Heleno Cardeal e Arthur de Faria. As fotos que ilustram a exposição portátil são de Eduardo Rocha. O projeto gráfico da iniciativa é assinado pela Visual Agência.

O Projeto

O Sobre Rodas de Choro e Chimarrão - Conectando manifestações culturais promove encontros que envolvem música, palestra, oficinas, distribuição de livreto com histórias e partituras, e uma exposição portátil com fotos de Eduardo Rocha. Utilizando hábitos populares tradicionais - a "roda de chimarrão" e a "roda de choro" - estabelece a conexão entre estas manifestações culturais, enaltecendo a participação dos músicos gaúchos no movimento nacional do chorinho. A produção é de Rosane Furtado.

As oficinas serão ministradas pelos músicos Solistas Pedrinho Figueiredo e Samuca do Acordeon e os músicos acompanhantes: Fernando Sessé (pandeiro), João Vicente Macedo, Fábio Azevedo “Cabelinho”, Pedrinho, quando farão uma abordagem sobre os instrumentos e como eles podem ser utilizados em composições como o chorinho.

SERVIÇO

Sobre Rodas de Choro e Chimarrão - Conectando manifestações culturais

Quando: neste domingo, às 17h

Onde: Campus da UFSM - ao lado do Planetário. Caso chova o evento será no hall do Centro de Artes de Letras– Prédio 40

Quanto: gratuito