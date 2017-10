Thor: Ragnarok chega aos cinemas para impedir destruição do seu reino 

Santa Maria 26/10/2017 | 10h30 Atualizada em





Foto: Marvel / Divulgação

Nesta quinta, estreia nos cinemas de Santa Maria (veja os horários aqui), uma das produções do universo dos quadrinhos mais aguardadas do ano: Thor – Ragnarok.

Em sua terceira aventura na telona, o herói vivido pelo ator Chris Hemsworth, está aprisionado do outro lado do universo, sem seu martelo, e se vê em uma corrida para voltar até Asgard. Lá, ele tenta impedir o Ragnarok – a destruição de seu lar e o fim da civilização asgardiana. Seu povo está nas mãos de uma de uma nova e poderosa ameaça, a terrível Hela. Mas, primeiro, ele precisa sobreviver a uma batalha de gladiadores que o coloca contra seu ex-aliado e vingador – o Incrível Hulk.

Especialistas já apontam a nova aventura, dirigida por Taika Waititi, como a melhor da franquia Thor, até agora. A crítica publicada pelo portal Adoro Cinema diz que o principal mérito do longa é o fato dele não se levar a sério. E isso, segundo o site, não tem relação nenhuma em ser mal feito. Apenas sabe que sua função básica é entreter e desenvolver o universo para Vingadores: Guerra Infinita, em 2018.

Outro destaque do filme são os diálogos entre Thor e Hulk. As sacadas dessa dobradinha prometem arrancar boas risadas do público. Para quem não acompanhou os primeiros filmes do personagem, uma boa dica: Ragnarok funciona bem para quem não viu e nem quer ver os anteriores. Ao fim do filme, como de costume, tem duas cenas pós-crédito. A primeira é um importante elo com o próximo longa do grupo de heróis. Já a segunda é apenas uma piadinha marota. É esperar para ver!

Novidades no Arcoplex

Thor Ragnarok será o primeiro filme exibido na nova sala 3D da Arcoplex de Santa Maria. A exibição com a tecnologia Real D vem acompanhada da atualização no sistema de áudio que agora opera com Som 7.1. Todas as salas também tiveram o sistema de áudio atualizado para a nova tecnologia.

Combo temático no Cinépolis

Na bomboniere do Cinépólis, no Shopping Praça Nova, quem comprar o combo especial vai ganhar, gratuitamente, um balde de pipoca temático do filme Thor Ragnarok.