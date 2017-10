Sócios do Clube do Assinante podem participar de sessão gratuita para assistir 'Thor'

Cinema 26/10/2017 | 15h30 Atualizada em

Se você é fã dos super-heróis da Marvel, com certeza deve estar ansioso para assistir o terceiro filme solo de Thor, que estreou nesta quinta-feira nos cinemas em Santa Maria. A boa notícia é que os sócios do Clube do Assinante do Diário vão ter direito a uma sessão gratuita, junto com um acompanhante, nesta terça-feira, às 21h, no Arcoplex. São 86 pares de ingressos disponíveis para assistir Thor: Ragnarok.

VÍDEO: Professora de dança ganha votação e vai conhecer Ivete Sangalo

Para participar, basta acessar o site do Clube do Assinante com o login e senha, gerar o voucher e receber a confirmação. Não é necessário informar o nome do acompanhante. Os convites serão entregues pela equipe no dia da sessão, a partir das 20h15min no hall de entrada do Arcoplex.

Enquanto não chega o dia de assistir o super-herói voltar a Asgard e parar Ragnarok, a destruição de seu mundo, confira o trailer: