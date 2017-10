Show de Claus e Vanessa e mais 11 opções para curtir a sexta em Santa Maria

Agenda 19/10/2017 | 21h04 Atualizada em

O começo do fim de semana promete badaladas festas pela cidade. A diversão começa no Aruna Clube com o show de Claus e Vanessa na festa 500 Dias Odonto. Em parceria com o 6º semestre do curso de Odonto da Unifra o bar traz ao palco a dupla que toca junto há mais de 17 anos e que ficou nacionalmente conhecida com a primeira música de trabalho Medo de Amar. No repertório o público ainda vai poder curtir hits como Cai a Chuva, Não Me Esqueceu e Sentimento Vai Além.

Quando _Hoje, às 23h

Onde _ Aruna Club (Avenida Walter Jobim, 300)

Quanto _ R$ 25 (1º lote) e R$ 30 (2º lote). Ingressos disponíveis no site do Polvo Tickets

TCHÊ BARBARIDADE

Gaúcha. Corujão (BR- 158, km 318), às 23h30min. Ingresso: R$ 20 (antecipada) e R$ 30 (na hora)

TREME

Música latina. Pop. Macondo (Serafim Valandro, 643), às 22h. Ingresso: R$ 10 (entrada até 22h30min) e R$ 20 (geral). À venda no site da Sympla

GABRIEL ALMEIDA + KARIEL + DR. JONES

Rock e pop. Bar do Pingo (Floriano Peixoto, 1.234), às 21h. Ingressos: de graça até 22h, R$ 15 (até meianoite) e R$ 17 (depois da meia-noite)

SAMBA EM COMCERVA

Samba. Comcerva (Riachuelo, 402), às 21h. Ingresso: R$ 12

G.D.O + EH VANEIRA

Sertanejo. Lanterna Verde (Comissário Justo, 1.314), às 23h30min. Ingressos: de graça (mulheres com nome na lista do WhatsApp), R$ 15 (fem, até 0h30min), R$ 20 (masc, até 0h30min), R$ 25 (fem) e R$ 30 (masc) depois da 00h30min

FATO CONSUMADO

Especial anos 90. Dom Zé (Rua Venâncio Aires, 862), às 23h. Ingressos: R$ 20 (até 23h30min, com consumação) e R$ 15 (após 23h30min)

Foto: Elísio Ricardo / Divulgação

RAQUEL TOMBESI

Sertanejo. Freguesia Som e Bar (Av Fernando Ferrari, 1360), às 20h. Ingresso: R$ 10

JOCA FARIAS

Pop rock e MPB. Ponto de Cinema (Ângelo Uglione, 1.567), às 20h. Ingresso: R$ 12

PACHAMAMA PREVIEW ANO III

Eletrônica. Rockers Soul Food (Avenida Helvio Basso, 1.241), às 23h30min. Ingressos: R$ 15 (geral, até às 23h30min) e R$ 20 (geral, após)

DASEROMA

Especial Tim Maia. Vaca Profana (Rua Serafim Valandro, 536), às 22h. Ingresso: R$ 20

NOCET

Rock. Zeppelin Bar (Rua Visconde de Pelotas, 978), às 21h. Ingresso: R$ 18