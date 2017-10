Show da Nenhum de Nós revisita sucessos de 3 décadas em Santa Maria

É nesta quinta-feira 25/10/2017 | 11h00 Atualizada em





Foto: Moises Bettim / Divulgação

No mês em que completa 31 anos de carreira, a banda Nenhum de Nós vem a Santa Maria e traz o show Acústico 1 + 2 = 30. A apresentação será nesta quinta, às 21h, no Itaimbé Palace Hotel, que está comemorando 40 anos. Confira abaixo como comprar o ingresso com desconto.

O Diário conversou com três integrantes da banda, o vocalista Thedy Corrêa, o guitarrista Carlos Stein e o baterista Sady Homrich, que contaram um pouco dessa trajetória. Na Cidade Cultura, a banda é muito aguardada, pois a última apresentação ocorreu há três anos, como lembra o músico Carlos Steins. Ele destaca o show na Feisma como um dos mais importantes no Coração do Rio Grande.

– Fizemos alguns de nossos shows mais emblemáticos e memoráveis na Feisma e no Clube Dores, em 2014. Os santa-marienses não nos faltaram. Nunca vamos esquecer a intensidade daqueles dias. É sempre bom quando Santa Maria entra no nosso roteiro – afirma.

Então, para que mais um show fique na memória dos santa-marienses, a banda irá apresentar composições desta trajetória, fazendo uma referência aos dois discos desplugados que o grupo lançou: Acústico Ao Vivo no Theatro São Pedro (1994) e Acústico Ao Vivo 2 (2003), que também foi lançado em DVD.

Para Thedy, esse tipo de show, mais intimista, aproxima ainda mais o público da banda, o que o faz acreditar que em Santa Maria não será diferente.

– Por onde já fizemos esse show, colhemos resultados impressionantes de emoção e êxtase do público. Creio que a linguagem dos acústicos nos aproxima ainda mais do público e proporciona momentos de alto grau de emoção. Estou muito ansioso por esse encontro com Santa Maria – enfatiza.

De repente 30

A banda composta por Thedy Corrêa (voz e violão), Veco Marques (violões), Carlos Stein (violões), Sady Homrich (bateria) e João Vicenti (piano e acordeon) contabiliza mais de 2 mil shows nestas três décadas de criação.

– É uma trajetória que me enche de orgulho! Nossa carreira foi construída com respeito ao público e aos nossos princípios como artistas. Isso fez com que conquistássemos uma legião de fãs fiéis e que nos acompanham pelo Brasil – explica o vocalista.

Stein acrescenta que tem sido um privilégio trabalhar com o que ele ama e ter esse retorno tão apaixonado do público.

– Temos que ser gratos por isso. Receber o carinho do público e sentir que ainda somos relevantes para ele, para mim, é o mais importante – conclui Stein.

O guitarrista diz, ainda, que cada show é uma experiência única, um reencontro e uma reconquista em relação ao público:

– Nós somos os mesmos e temos, claro, bastante experiência, mas o público sempre muda e, às vezes, somos desafiados a conquistá-lo, o que nem sempre é fácil, mas sempre compensador

Conectados

De acordo com Sady Homrich, as redes sociais, no decorrer destes anos, também têm sido grandes aliadas da banda, que consegue interagir e ter uma proximidade maior com os fãs.

– Tivemos vários testemunhos de como nossa música pode influenciar as pessoas. As redes sociais nos aproximaram ainda mais do público e muitas histórias relacionadas às canções têm vindo à tona, dando a impressão que o destino nos coloca em momentos cruciais da vida de muita gente – diz Sady.

Sonhos a realizar

Falando em realizações, no ano passado, além do lançamento do livro Nenhum de Nós – A Obra Inteira de Uma Vida, o vinho NDN Malbec lançou uma edição comemorativa aos 30 anos de carreira dos gaúchos. Mesmo com a carreira consolidada, Thedy admite que ainda falta um sonho antigo se realizar.

Foto: Raul Krebs / Divulgação

– Nós sempre pensamos num futuro de desafios. Estamos sempre amadurecendo projetos e ideias que nos motivam e nos inspiram. Creio que ainda falta estabelecer o nome da banda dentro do cenário do rock latino, como no Uruguai e Argentina, um sonho antigo. Mas também enxergo o Nenhum de Nós lançando, ainda, muitos discos e canções. Ainda temos o que dizer, e isso nos empurra adiante – finaliza o vocalista.

Agora vai!

Ansioso por retornar ao Coração do Rio Grande, Thedy relembra o problema que tiveram no ano passado, com o cancelamento de um show em Santa Maria. De acordo com ele, essa é a oportunidade de reencontrar os fãs e apagar de vez essa passagem triste da história da banda.

– Nosso último show passou por problemas com o sujeito que contratou e nos fez deixar uma tristeza e uma frustração no ar – recorda o cantor.

Agora, ele promete que o reencontro com o público será memorável.

– Vamos fazer um show para apagar essa mácula e fazer jus à nossa linda história em Santa Maria. Temos uma conexão com o público de uma forma única – afirma Thedy, que retorna a Santa Maria em novembro, como palestrante, do Salão de Inovação e Empreendedorismo, da UFSM.

SERVIÇO

Nenhum de Nós Acústico 1 + 2 = 30

Quando – Quinta, às 21h

Classificação – 14 anos

Onde – Itaimbé Palace Hotel (Rua Venâncio Aires, 2741)

Pontos de venda

Loja Dullius – Centro: Rua Doutor Bozano, 1.084 - (55) 3225.4078

Loja Dullius – Royal Plaza Shopping: Avenida Dores, 305 - Bairro Dores – (55) 3028-8898.

Itaimbé Palace Hotel – Telefone: (55) 3220 -1144

Pelo site da Ticket

Preços dos ingressos

Com desconto

_ Ingresso solidário: podem ser comprados com 50% de desconto mediante doação de um quilo de alimento por qualquer pessoa nos pontos de venda. Os valores dos ingressos ficam R$ 140, para setor Premium; R$ 120 para setor Gold; e R$ 70 para setor Prata. Compras pelo site, têm acréscimo da taxa transação

_ Sócios do Clube do Assinante do Diário têm 30% de desconto sobre o valor do ingresso solidário, que já oferece 50% de desconto mediante doação de um quilo de alimento. Os valores dos ingressos, considerando os dois descontos, ficam R$ 98, para setor Premium; R$ 84 para setor Gold; e R$ 49 ara setor Prata. Compras pelo site, têm acréscimo da taxa transação

Sem desconto

– R$ 140 (cadeira prata); R$ 240 (cadeira gold); R$ 280 (cadeira premium)