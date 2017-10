Servidores da UFSM sobem ao palco do Treze para show de talentos 

Cultura 31/10/2017 | 11h01 Atualizada em





Foto: Lucas Amorelli / New CO DSM

A profissão é servidor público, mas, pelo menos uma vez ao ano, eles têm um momento para brilhar no mundo das artes. Nesta terça, às 20h, o palco do Theatro Treze de Maio recebe o VIII Encontro de Talentos dos Servidores da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). A apresentação é alusiva ao Dia do Servidor Público, comemorado dia 28.

São 39 servidores – artistas, entre eles, docentes, técnico-administrativos em educação ativos e aposentados. Os participantes se organizaram em duplas, grupos de danças, instrumentistas e bandas que aproveitam, também, para mostrar suas composições autorais.

O pró-reitor de Assuntos Estudantis, Clayton Hillin, é veterano no show. Ele é membro da banda Flash, que vai apresentar um cover dos Rolling Stones. Segundo ele, a música é o que o impulsiona a desempenhar outras funções.

– A música é mais que um hobby, é metade da minha vida. Embora eu não atue profissionalmente, é o que me dá motivação e vontade de seguir em frente. Ter essa oportunidade de se apresentar com a casa cheia de amigos, colegas e familiares é uma grande oportunidade. Afinal, a música não existe sem público – ressalta Hillin.

A tradutora de Língua Inglesa Daniela Schwarcke do Canto fará uma dupla com o colega Daniel Morales. Eles irão tocar e interpretar a música Gracias a La Vida, de Violeta Parra. Ambos participam pela primeira vez em dupla, e terão o acompanhamento do servidor aposentado Ubiratan Costa, na percussão.

– É o terceiro ano que eu participo do evento e, a cada ano, fica melhor. Esperamos que seja um grande espetáculo para todos que estarão assistindo. Além disso, estar no palco do Treze é sempre muito bom – afirma Daniela.

Da plateia para o palco

A banda formada pelos servidores Rafael Happke, Isabel Leal, Renato Molina e Jordan Junges já participou de uma edição e vai repetir a dose hoje. Happke sabia que havia alguns servidores que tocavam em bandas, então, convidou os colegas para participar da atividade artística. Ele acredita que o evento é uma oportunidade ímpar para os funcionários viverem uma noite como verdadeiros artistas.

– É uma oportunidade diferenciada por conta da acústica e da iluminação incrível. É um privilégio tocar no Treze. Eu sempre vi grandes shows e espetáculos lá, mas nunca me imaginei tocando naquele palco – conta empolgado.

Talentos revelados

Realizado pela primeira vez em 2010, a administradora da UFSM Ana Amélia Moura Zwicker explica que o evento foi criado pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e executada pelo Núcleo de Educação e Desenvolvimento da universidade. O objetivo, segundo ela, é destacar estes artistas, em sua maioria anônimos, para que compartilhem os seus talentos com a comunidade.

– Este encontro tem como objetivo oportunizar um espaço para a expressão dos múltiplos talentos artísticos existentes na UFSM, incentivando os seus potenciais e promovendo um momento de integração e de valorização – afirma.

Segundo a administradora, a cada edição mais servidores demonstram interesse em participar. Eles ensaiam e se apresentam como verdadeiros artistas que são. No total, serão 22 apresentações.No encerramento, todos os participantes retornam ao palco do Treze para interpretar uma música composta por eles.

– Todo ano tem alguma surpresa boa. A cada encontro, existem novos servidores inscritos, assim como tem participantes que estão desde a primeira edição – diz Ana Amélia.

VIII Encontro de Talentos dos Servidores da UFSM

Quando – Nesta terça, às 20h

Onde – Theatro Treze de Maio (Praça Saldanha Marinho, s/nº)

Quanto – Gratuito