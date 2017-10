Santa Maria terá uma noite de magia com o espetáculo Korvatunturi 

Espetáculo 27/10/2017 | 10h14 Atualizada em

Um espetáculo para encher os olhos. A arte circense, aliada ao figurino e à música, levando o público a uma viagem colorida, onde a magia é o principal destino. O espetáculo Korvatunturi chega diretamente de Gramado para uma única apresentação, nesta sexta, às 20h, no Park Hotel Morotin em Santa Maria, primeira cidade do Interior a receber esse espetáculo.

A visita é por dois motivos muito especiais: arrecadar fundos para a ala pediátrica do Hospital Universitário de Santa Maria (Husm) e, também, celebrar os 103 anos de fundação do Sicredi Região Centro, que ocorre nesta sexta.

O Korvatunturi é um espetáculo permanente de Gramado, que está há cinco anos em cartaz. Os personagens cantam, dançam, fazem acrobacias e desafiam as leis da gravidade pendurados por tecidos, liras, o que os proporciona voar pelo palco.

Todas estas figuras mágicas são conhecidas do Natal Luz e contam a história de um antigo e sábio povoado, que vive ao pé de uma árvore mágica, em uma terra longínqua, e que resgata ao mundo dos humanos os verdadeiros valores da vida como amor, felicidade, fé e esperança.

Com criação e direção artística da D’arte Multiarte, para esse espetáculo, 17 artistas, entre atores, bailarinos, malabaristas e cantores se revezam em cena para encantar e prender a atenção do público de todas as idades. O show já foi visto por mais de meio milhão de pessoas e recebeu Certificado de Excelência do site de viagens TripAdvisor por três anos consecutivos. É a atração número um da Serra gaúcha.

De acordo com a gestora comercial do espetáculo, a santa-mariense Christine Carpes, o público verá exatamente a apresentação que ocorre na Serra.

– Nós estamos super felizes de ir para Santa Maria com o espetáculo completo, justamente, pelo apelo cultural que a cidade tem. E nós já estamos pensando na possibilidade de uma apresentação pública. A ideia é que possamos retornar até o fim do ano – comenta.

Korvatunturi tem aproximadamente uma hora de duração e mobiliza 27 profissionais entre artistas e produção. Ao final do show, os visitantes podem levar um pouquinho desse mundo mágico para casa. A fragrância exclusiva do espetáculo e o CD com a trilha sonora original estarão à venda no evento.

Todos pelo Husm

De acordo com a assessora de comunicação do Sicredi Região Centro, Lucélie Zancanaro, a ideia de auxiliar o Husm surgiu após uma visita ao hospital. Depois da visita, o próximo passo foi encontrar parceiros para os eventos.

– A iniciativa partiu de uma ação interna e, nessa visita, vimos a precariedade da ala pediátrica. Então, resolvemos nos envolver e mobilizar parceiros. Foi assim no evento em Vale Vêneto, na outra sexta e, agora, com o Korvantuturi – explica.

Lucélie comenta que no último evento que teve a apresentação do grupo Os Fagundes foram arrecadados R$ 22 mil.

A expectativa é que, ao todo, sejam entregues aproximadamente R$ 70 mil ao Husm. Mas para isso é necessário que a comunidade abrace a causa e vá ao evento.

– Nós queremos vender todos os ingressos, então, fizemos um valor bem acessível. Uma ótima oportunidade de prestigiar o espetáculo que está em cartaz na Serra, no Interior – afirma a assessora.

SERVIÇO

Korvatunturi

Quando – sexta, às 20h

Onde – Park Hotel Morotin (BR 287 – KM 239, 1.981). Ingressos à venda em todas as agências do Sicredi em Santa Maria

Classificação – Livre

Quanto – R$ 70, com direito ao jantar - o cardápio inclui pratos quentes (arroz branco, risoto de limão, escalopes de filé ao molho madeira com champignons, costelinha suína ao molho barbecue, talharim ao hortelã e batatas bolinha dourada), pratos frios(mix de verdes com tomate seco, salada de maionese especial de mostarda, salada de antepasto, mini cenouras com ovo de codorna e ervilhas frescas, e salada brasileira) e sobremesa (morangos irresistíveis, torta dourada crocante, mousse de maracujá e frutas da estação).