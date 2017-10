Programação para comemorar Dia do Tango terá espetáculo e jantar especial

Espetáculo 28/10/2017 | 13h04 Atualizada em





Foto: Fuentes Fernandes / Divulgação

O Dia Internacional do Tango é celebrado no dia 11 de dezembro mas, em Santa Maria e região, esse fim de semana já será em ritmo portenho. No sábado, o restaurante Val de Buia recebe a tradicional Noite de Tango, evento com aula, jantar e show com músicos e bailarinos argentinos, em Silveira Martins. Já no domingo, o sotaque correntino e a paixão transmitida pela dança sobem ao palco do Theatro Treze de Maio, com o espetáculo Adorado Tango, às 20h.

Com cerca de 1h30min de duração, o show foi montado especialmente para ser apresentado no Coração do Rio Grande. Entre as atrações, a dupla argentina campeã mundial de Tango Cenário de 2009, Jonathan Spitel e Betsabet Flores.

A bailarina e produtora do evento, Astrid Balsells, adianta que esta será uma noite de muito encantamento por meio da música, dos ganchos, das caminhadas e dos demais passos e características do ritmo que sempre impressiona e arranca suspiros do público.

– Será um show musical que realça a harmonia entre aspectos clássicos e contemporâneos do tango porteño. Os artistas formam um elenco coeso, que atua, toca, canta e dança, explorando com maestria toda a versatilidade do tango – explica.

Composto por 14 reconhecidos artistas vindos de Buenos Aires – Argentina, eles levarão a visceralidade do qual é composto o ritmo para o palco do Treze. A produção conta com um iluminador e um estilista também de Buenos Aires acompanhando os artistas.

Talento reconhecido

A dupla Jonathan Spitel e Betsabet Flores, vencedora do Campeonato Mundial de Tango, categoria Cenário, realizado na Argentina em 2009, foi formada há oito anos. Eles têm no currículo passagens por países como Japão, Índia, Honduras, Panamá, entre outros. Além de serem convidados, com frequência, para seminários e, também, para compor o júri de campeonatos de dança.

De acordo com o dançarino e coreógrafo Jonathan Spitel, é a segunda vez que eles vêm a Santa Maria e que o público pode esperar uma noite com o que há de melhor da música e do dança.

– Sempre é um prazer voltar e mostrar o nosso trabalho. Estamos muito felizes. O público verá um espetáculo completo e puro de tango, com músicos, cantores e figurino da melhor qualidade. Esperamos que seja uma noite bela e apaixonante – enfatiza.

Jantar no sábado

No sábado, a tradicional Noite de Tango, no Restaurante Val de Buia, em Silveira Martins, proporciona ao público, além do jantar, aula e uma apresentação de tango. E, desta vez, a noite será ainda mais especial, pois terá a presença de todos os artistas que se apresentarão no teatro.

Astrid, que reside em Santa Maria há 16 anos, conta que a cidade sempre recebe bem as apresentações do gênero, tanto que a previsão é de que ambos - Adorado Tango e Noite de Tango, o qual ela também é a responsável, reúnam um bom público.

– Acredito que Santa Maria tem público para apreciar um bom tango. Os eventos sempre lotam. Claro, o público que aprecia é bem seleto. Eu sou produtora da Noite de Tango há 11 anos e a previsão é de casa cheia – comenta a produtora.

Noite de Tango

Quando – Sábado, às 20h30min

Onde – Restaurante Val de Buia (VRS-304, Silveira Martins). Telefone - (55) 99918-3713 - Ingressos no restaurante; Astrid ou com a Graúna Moda e Acessórios (55) 3223- 4742

Classificação – Livre

Quanto – R$ 160 (Jantar, aula e show)

Adorado Tango

Quando – Domingo, às 20h

Onde - Theatro Treze de Maio (Praça Saldanha Marinho s/nº) - Ingressos na bilheteria do teatro e com a Astrid (55) 99604-6300.

Classificação – Livre

Quanto – R$ 60 (antecipado e sócios); R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100 (na hora)