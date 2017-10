Primeira mulher a comandar clube de futebol no país fala de suas paixões 

Entrevista 31/10/2017 | 17h13 Atualizada em

Em 2017, Sirlei divide seu tempo entre a profissão e causas sociais Foto: Charles Guerra / New Co

Poucas mulheres estiveram tão inseridas no futebol brasileiro, na década de 80, como Sirlei Rodrigues Dalla Lana. A ex-professora, coordenadora pedagógica, secretária e vereadora, é advogada por formação e uma humana íntegra por criação. Aos 77 anos, a ex-rotariana se mantém na ativa, sem folgas, pelos últimos 67, em suas particulares missões humanitárias. Atualmente, ela desempenha a função de vice-presidente da Confraria Semeando o Bem, grupo solidário. Sempre que possível, o marido, Jorge, 76 anos, e os filhos Luciane, 48, Daniela, 41, e Juba, 40, estão reunidos e lembram, com saudade, de sua filha Andréia, que os deixou precocemente. Hoje, a alegria da casa é renovada a cada visita das netas, Maria Eduarda, 17, e Marina, 6. Uma bonita relação familiar protegida pelo amor, passado de geração a geração, pelas últimas sete décadas.

Diário – A senhora é de Santa Maria?

Sirlei Dalla Lana – Nasci em Caçapava do Sul, mas vim morar em Santa Maria. Aqui, tive uma infância muito tranquila. Na época, os pais procuravam preparar seus filhos para uma vida de dignidade, preparado-os para o trabalho. Minha mãe era professora e eu fui alfabetizada por ela. Com 10 anos, eu fui morar na Rua Oswaldo Cruz, onde ajudava muito em casa. Aos 15, fui morar no Centro e tudo começou.

Diário – E como foi a adolescência nessa parte agitada da cidade?

Sirlei – Estudei no Sant’Anna, onde fiz todo o ensino secundário. A instituição só atendia meninas, na época. Sempre fui muito estudiosa, me classificava entre as primeiras da classe. Como a minha mãe era professora, nos fazia acreditar que o estudo era um valor fundamental. Depois, fiz o curso normal no Olavo Billac. Tive uma vida social muito intensa. Não perdia um baile, gostava muito de festas, apesar do controle que os pais exerciam sobre a gente, com hora para voltar para casa e de só poder sair acompanhada por um adulto. Era uma diversão sadia. Gostávamos de sair, dançar e ir a festas de carnaval.

Diário – A senhora fez duas faculdades?

Sirlei – Tive um problema de saúde, no fêmur, dos 18 aos 20 anos, que me fez atrasar para fazer o vestibular. Por isso, fui morar em Montevidéu, no Uruguai, para fazer tratamento. Só voltei a Santa Maria para fazer as provas de vestibular. Em 1962, aos 22 anos, fiz duas faculdades ao mesmo tempo: Letras na FIC e Direito na Faculdade de Direito. Cursei até a metade de ambas, quando tranquei a de Letras. Terminei Direito e, depois, retomei e concluí a de Letras.

Em 2016, Sirlei completou 50 anos de profissão como advogada, profissão dinâmica, que lhe proporcionou grandes alegrias Foto: Reprodução / Arquivo Pessoal

Diário – Como foi essa época?

Sirlei – Uma época muito boa. Estudei muito para o vestibular. Devido à dificuldade que tinha para caminhar, ficava muito em casa, e estudava. Acabei ficando entre as cinco primeiras na formatura. No dia da minha formatura do curso de Direito, recebi um convite para trabalhar na Procuradoria Jurídica do Município.

Diário – Como foi esse início da vida profissional?

Sirlei – Em 1967, fui convidada para a Procuradoria pelo professor Lourenço Rebelatto, uma das pessoas mais íntegras que já conheci. Eu não me envolvia com política, e não vi a época da Ditadura passar. Não tenho nenhuma recordação desagradável por não ter me envolvido. Em 1969, assumi como coordenadora pedagógica da Escola Margarida Lopes e, então, tive que deixar o cargo da procuradoria do município. De 1971 a 1985, fui professora da Faculdade de Direito. Em 2016, completei 50 anos de formatura. A advocacia é uma profissão extremamente dinâmica e capaz de te dar grandes alegrias. Quando você batalha muito por uma causa e sai vencedora, é uma situação indescritível.

Diário – De que forma se deu sua ligação com o futebol?

Sirlei – Sempre gostei de futebol. É um esporte apaixonante, que te faz vibrar muito. Comecei a frequentar os jogos do Inter por volta de 1980, em uma época que não era muito comum mulheres irem ao estádio. Eu não perdia um jogo e fui convidada para fazer parte do Conselho Deliberativo. Em 1984, passei a ser presidente do Conselho. Naquele ano, assumi a presidência, após a saída do presidente Eugênio Strelaiev, quando ele foi para a Federação Gaúcha de Futebol (FGF). No fim do ano, houve a eleição do clube, onde fui efetivada para o ano de 1985. Fui uma coisa rara: a primeira mulher no Brasil a assumir um clube de futebol.

Em 1984, a revista Placar publicou uma matéria sobre ela, como a primeira mulher presidente de um time de futebol Foto: Arquivo pessoal

Diário – Quais suas memórias como presidente do Inter SM?

Sirlei – Lembro de um jogo entre Inter e Vasco,pelo Campeonato Brasileiro, onde o Inter fez 3 a 0. Foi inesquecível. Tínhamos um belo time, de pessoas maravilhosas, que são meus amigos até hoje. Naquele ano, mantivemos a folha salarial do clube apenas com amistosos. Fui ao programa do João Silvestre, Essas Mulheres Maravilhosas, para uma matéria, ia muito a rádios e promovia a presença das mulheres no estádio. Tínhamos um treinador fantástico, muito meu amigo, que me instruía muito: Tadeu Menezes. Ele me preparava para ser uma boa presidente. Outra pessoa que me ajudou muito foi Cesar Dalla Corte. Ao final de 1985, deixei a presidência. Como todo ex-presidente, hoje, sou conselheira vitalícia.

Diário – O que fez na sequência?

Sirlei – Em 1986, assumi como diretora da administração da prefeitura, a convite, novamente, do professor Lourenço Rebelatto, então secretário do Dr. José Haidar Farret. Substituía, também, o diretor, nos impedimentos dele para assumir a pasta. Saí em 1987.

Diário – Como entrou na política?

Sirlei – Ainda em 1987, assistindo televisão, eu havia me encantado durante a fala do então presidente do Partido Liberal, Alvaro Vale (PL). Me filiei e, nas eleições municipais de 1988, fui candidata a vereadora e fiz 200 votos. Em 1992, fiz mais de 2 mil votos. Na época, coligamos com o PSD (hoje, PP). Eles fizeram a convenção e esqueceram de colocar o PL na ata. Não tive legenda para entrar. Fiquei arrasada porque tive muitos votos. Me tornei secretária do município de Recursos Humanos. Fiquei os quatro anos, e saí para concorrer a vereadora em 1996, quando fui eleita.

Diário – No governo do Osvaldo Nascimento, a senhora foi vereadora?

Sirlei – Fiz campanha para o Osvaldo, mas depois passei a discordar das ideias dele, e rompi relações. Me decepcionei, também, com a vida política. Cheguei à conclusão que meus ideais são para o lado executivo e não legislativo. Como secretária, eu me realizava. Como vereadora, notei que a carreira é complicada. Qualquer projeto de lei apresentado, não pode haver despesa para o Executivo.

Em 2017, praticando boas ações com o projeto “Semeando o Bem” Foto: Reprodução / Arquivo Pessoal

Diário – Como é seu envolvimento com os projetos sociais?

Sirlei – Por 18 anos fui do Rotary Club Santa Maria. Desde criança, fiz trabalho filantrópico no Colégio Sant’Anna. De dois anos para cá, saí do Rotary e criei uma confraria com a senhora Marlei Paranhos, a Semeando o Bem. Estamos com um trabalho inicial. Recentemente, comemoramos o Dia da Criança na Nova Santa Marta, onde fizemos uma festa para 170 crianças.

Diário – O que a marcou na vida?

Sirlei – O retorno é a lei da vida .As coisas boas que você faz, retornam para você. Em uma das atividades solidárias que praticamos, distribuindo cestas básicas, encontramos uma mulher,com três filhos, que recebeu a doação e disse para as crianças: “viram,eu disse que Deus existe”. Até hoje, quando lembro, me arrepio.













