Prefeitura ainda não tem data para a recolocação do busto em homenagem ao Coronel Niederauer 

Santa Maria 20/10/2017 | 17h00 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New CO DSM

No fim de setembro, algumas pessoas deram por falta de algo na Avenida Rio Branco, no Centro de Santa Maria. Era o busto do Coronel Niederauer, que havia sumido do canteiro central, localizado em frente a Praça Saldanha Marinho.

Na ocasião a Guarda Municipal afirmou ao Diário que o busto foi retirado porque estava com a base solta e que retornaria na próxima semana. Porém, o busto ainda não foi recolocado.

A Prefeitura, divulgou esta semana que embora o busto não esteja em manutenção ou restauro, ainda não há data para retornar ao local. Mas que a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos está providenciando uma cola especial para este fim.