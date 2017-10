Plus Size: três "tabus" para romper na moda

Coluna Moda 21/10/2017 | 15h37 Atualizada em

Neste ano, as semanas de moda no Brasil, Colômbia e Estados Unidos trouxeram modelos gordas para desfilar e romper com padrões estéticos. Elas estimularam a beleza de diferentes corpos e colocaram em evidência o plus size. Fora das passarelas, no dia a dia também é essencial que qualquer mulher explore a sua própria beleza.

7 trends de primavera para investir em um look plus size

Se você é gorda alguma vez na vida já deve ter escutado ou, até mesmo, caído naquelas "regras de moda" que restringem tendências e estilos para as mulheres plus size. Quem acompanha essa coluna já percebeu que a única regra é: romper com os mitos criados dentro do mundo fashion. Mas, e quando a questão vai além do outro, das crenças criadas e passa a ser aceitar o seu próprio corpo? Quantas mulheres deixam de vestir determinada peça por falta de segurança com o corpo e por ainda não terem descoberto a própria beleza?

Entre padrões de beleza: a moda de "um corpo" só?

É preciso ultrapassar receios, estereótipos e se empoderar, sendo feliz com o seu corpo e com aquilo que você veste. Então, que tal romper com três tabus em relação ao corpo gordo e a moda?

1– A barriga de fora é uma tendência que se consolidou nas últimas temporadas e você não precisa ter uma barriga "negativa" para usar as peças trends como o top cropped nessa primavera/verão. Ainda tem receio? Aposte em modelos que não sejam muito curtos e combine com saias ou calças de cintura alta.

2 – Exibir os braços de fora ainda gera vergonha para algumas mulheres plus size, mas não deveria. Por que se esconder em jaquetas ou mangas nos dias mais quentes? Já passou do momento de investir em regatas e em trends como modelos repletos de recortes e babados que favorecem o busto, os ombros e os braços.

3 – Desde quando o "gorda tem que usar roupa larga" virou regra? As peças bandage (aquelas bem justas) valorizam as curvas de qualquer mulher. Diversas blogueiras plus size exibem looks nas redes sociais com saias e vestidos justos e não se importam se, por acaso, a barriga aparece em destaque. Além disso, não precisa sofrer com cintas que prometem 'modelar o corpo" e esconder as gordurinhas. Explore a sua sensualidade... Do jeito que você é!

