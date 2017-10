Palestra com Shana Müller vai abordar a moda gaúcha para as mulheres

Cultura 25/10/2017 | 10h32 Atualizada em

Nesta quarta-feira, o Centro Universitário Franciscano realiza a 17ª Jornada de Design de Produto e a 2ª Jornada de Design de Moda, e vai contar com a participação da cantora e apresentadora Shana Müller para uma palestra sobre moda gaúcha feminina. A programação também inclui um desfile para apresentação da grife criada pela egressa do curso de Design de Produto, Caroline Staggemeier, para a apresentadora.

De acordo com a organização da jornada, todo o caminho de trabalho e reformulação é o que será apresentado aos alunos que vão participar das atividades. Na palestra, que vai ser realizada no salão de atos do prédio 13, no Conjunto 3, Shana Müller fará um bate-papo sobre a Moda e a Identidade Gaúcha Feminina. Logo após, está previsto um desfile, no hall do prédio 15, com looks compostos por blusas, saias e faixas.

Caroline explica que a grife tem o conceito de vestir que transcende a tradição gaúcha, mas leva o Rio Grande do Sul em cada detalhe. A cantora já passou pelos vestidos de prenda, pela bombacha feminina e, agora, tem buscado conforto e estilo nas saias, blusas e faixas. E pela influência da artista, a moda gaúcha feminina vem se reformulando, já que as mulheres têm optado pelo mesmo gosto ao se vestir com a indumentária.

SERVIÇO

17ª Jornada de Design de Produto e 2ª Jornada de Design de Moda

Quando: hoje, às 18h

Onde: Salão de Atos do prédio 13, no Conjunto 3 (Rua Silva Jardim, 1.175)

Informações: na página da programação