Orquestra Sinfônica de Santa Maria apresenta um concerto especial para a criançada

Música 19/10/2017 | 11h00 Atualizada em





Foto: Divulgação / Divulgação





As homenagens ao Mês da Criança ainda não terminaram. Nesta sexta, a Orquestra Sinfônica de Santa Maria recebe a Animatronics, da Companhia Caixa do Elefante, de Porto Alegre, para um espetáculo especial. A 8ª Edição dos Concertos Didáticos terá o especial Temas de Cinema. A apresentação será no Centro de Convenções da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em dois horários, às 15h30min (para as escolas agendadas) e às 19h para o público em geral.

Quem apresenta o espetáculo é um velho conhecido do público e entendedor de orquestra: Abelardo, um cachorro para lá de esperto e simpático. Ele estará acompanhado do pato Antenor, da porca Esmeralda e do galo Aleasar, que vão cantar acompanhados do grupo.

Cineclube vai exibir filmes santa-marienses dirigidos por mulheres

De acordo com o diretor geral e regente da orquestra, Marco Antônio de Almeida Penna, a apresentação guarda algumas surpresas que ainda não foram revela das. Ele diz que é diversão garantida, a começar pelo mestre de cerimônias carismático.

– É uma forma de interagirmos com o público de uma forma mais lúdica. Algumas crianças já têm contato com orquestra e outras ainda não. Ao mesmo tempo em que é um divertido entretenimento, trabalha tanto aspectos didático e pedagógicos quanto estéticos e estilísticos – explica.

No repertório, trilhas sonoras de filmes como Harry Potter, O Rei Leão e de outras produções e desenhos animados. Os Animatronics vão interpretar clássicos de óperas como Carmem, Barbeiro de Sevilha e da Canção Napolitana. Segundo Penna, a ideia é sempre levar ao público algo diferente e que desperte emoções.

– Procuramos evoluir. Neste ano, pensamos nessa apresentação. Quem sabe, no ano que vem, possamos atingir outro público ou o mesmo, mas de maneira diferente – finaliza.

Vote e ajude a escolher quem merece conhecer Ivete Sangalo

FICHA TÉCNICA

Direção geral: Marco Antonio Penna

Chefe de cerimônia: cachorro Abelardo (ator manipulador de bonecos: Mario Balenti)

Orientação vocal: Roberto De Oliveira

Colaboração na direção cênica: Raquel Guerra

PROGRAMA

Abertura da Ópera As Bodas de Figaro (1785) - MOZART, Wolfgang Amadeus (1756-1791).

TEMAS DE CINEMA (TRILHAS SONORAS DE FILMES)

Harry Potter (2002) - WILLIAMS, John (1932-) (Arranjo: Alexandre Ostrovski Jr.).

O Rei Leão (1994)- ZIMMER, Hans (1957) & JOHN, Elton (1947-): WALT DISNEY (Arranjo: Rodrigo Alquati).

Desenhos Animados - FILMES INFANTIS: TEMAS DE TRILHAS (Arranjo: Silvio Sandro Souza).

OS ANIMATRONICS COM INTERLÚDIOS INSTRUMENTAIS

Abertura da Ópera O Barbeiro de Sevilha (1816)- ROSSINI, Gioachino (1772-1868).

Cavatina di Figaro: Largo al factotum (da Ópera O Barbeiro de Sevilha) (1816) - ROSSINI, Gioachino (1772-1868). Solista (animatrônico: Pato Antenor): Vinicius Reis (barítono: Figaro)

Aragonaise (da Ópera Carmen: Suite nº 1) (1874).- BIZET, Georges (1838-1875).

Habanera (da Ópera Carmen) (1874)- BIZET, Georges (1838-1875). Solista (animatrônico: Porca Esmeralda): Rebeca Casagrande (mezzo-soprano: Carmen)

Introdução (trompete solo) ao Chorus of Street Boys (da Ópera Carmen) (1874).- BIZET, Georges (1838-1875).

O Sole mio (Canção Napolitana) (1898) - CAPUA, Eduardo di (1865-1917) & MAZZUCHI, Alfredo (1878-1972). Solista (animatrônico: Galo Eleazar): Vinícius Reis (barítono) ou Rebeca Casagrande (mezzo-soprano)

8ª Edição dos Concertos Didáticos - Temas de Cinema

Com – Orquestra Sinfônica de Santa Maria

Quando – sexta, às 15h30min (para escolas agendadas) e às 19h (público em geral)

Onde – Centro de Convenções da UFSM. Ingressos na Sede da Orquestra e no Centro de Convenções

Quanto – Gratuito