Ler pode ter efeito relaxante ou estressante. Veja qual obra escolher

Viva 18/10/2017 | 12h01 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New CO DSM

Na leitura, Maria Eronita busca relaxamento e conforto em momentos difíceis Foto: Lucas Amorelli / New CO DSM

Livros servem para entreter, ensinar, motivar, relaxar e muito mais. Mas algumas leituras podem ter efeito contrário. Ao invés de dar sensação de bem-estar, pode deixar o leitor tenso e, em alguns casos, preocupado a ponto de perder o sono. Afinal, qual é a leitura ideal para quem procura, nos livros, um descanso para a mente?

A aposentada Maria Eronita Schneider é apaixonada por uma boa leitura. É na sacada de casa ou em meio à natureza que ela desfruta de romances, poesias e espiritualidade, temas selecionados por ela para momentos de relaxamento e para buscar conforto em momentos difíceis.

– Considero-me uma pessoa eclética com relação a filmes e livros. Para a leitura noturna, evito notícias de tragédias e violência. Revistas de moda e entretenimento também me ajudam a relaxar – afirma.

Maria Eronita consegue relaxar com a leitura. Já, o estudante Pedro Etcheverria não busca relaxamento nos livros. Na estante, ele coleciona obras de terror, suspense, ficção e policial e, admite que esse tipo de leitura, muitas vezes, o deixa com uma sensação intensa de cansaço .

Exercícios físicos auxiliam na redução do estresse e ansiedade

– No oitavo semestre de Engenharia Civil, eu só consigo ler aos finais de semana. Procuro histórias bem contadas, que prendam a minha atenção. Alguns livros me deixaram tenso e cansado o dia todo. Já tentei ler autoajuda, mas não gostei – conta.

A rotina da estudante Débora Knebel também é preenchida com muitas horas de estudo. No dia-a-dia, ela é leitora assídua de Filosofia e História, mas, quando quer relaxar, lê poesias e romances.

– Para mim, a leitura tem objetivos diferentes. Tenho livros que me deixam cansada de tanto pensar, mas me desafiam a buscar ainda mais conhecimento. Quando estou cansada ou preocupada, quero ler algo leve – comenta.

Quando o objetivo é relaxar, a estudante Débora prefere poesias e romances Foto: Gabriel Haesbaert / NewCo DSM

A professora de literatura Clarice Irizaga carrega sempre um livro na bolsa. Com a rotina agitada de quem leciona para adolescentes, ela evita conteúdo tenso e recomenda o mesmo para os alunos.

– Quando o objetivo é estudar, rabisco e anoto tudo o que leio. Para descansar a mente, gosto de romances e devocionais (meditação religiosa). Aconselho aos meus alunos uma leitura leve, mas de acordo com a preferência e faixa etária deles, é claro – diz.

O OBJETIVO

Segundo a psicóloga Magda Gomes, ler é uma atividade eficaz para combater o estresse, porém, esse efeito sempre vai depender do tipo de leitura a que a mente será submetida. Dependendo do conteúdo que a pessoa irá assimilar, a leitura ajuda a aliviar tensões e pode, inclusive, produzir um sono reparador.

– Antes de escolher o livro, deve se levar em consideração o objetivo da leitura que pode ser, entre outros, assimilar conhecimento, entreter, buscar conforto, meditar, pesquisar ou relaxar. Para descansar a mente, escolha leituras leves e curtas – orienta.

LEITURA PARA RELAXAR

Para quem procura nos livros um aliado ao descanso e bem-estar, Magda aconselha que sejam evitados conteúdos que levem a um tipo de vigília. Ela diz que essas escolhas fazem parte do gosto e do estado emocional do leitor, mas, de maneira geral, devem ser evitados livros cujo enredo deixe o leitor em estado de alerta. Nesta lista, a psicóloga pontua conteúdo de ficção, terror, violência, independentemente da origem, que pode ser jornais, revistas ou livros.

– Fatores internos e externos que impedem a mente de relaxar podem ser mudados com novos hábitos, entre eles, a escolha de livros que nos desliguem um pouco das tensões do dia-a-dia – orienta.

Cineclube vai exibir filmes santa-marienses dirigidos por mulheres

Como descansar enquanto lê

_ Coloque uma música de preferência, sente em um local confortável (longe de interrupções) e respire profundamente, até sentir o corpo relaxar

_ Leia algo leve e curto, de preferência que seja divertido e faça você rir

_ Separe um tempo para meditar em leituras ligadas à sua religião ou crença

_ Evite ler em tablets, computador ou smartphones. A luz dos equipamentos eletrônicos pode dificultar a produção de melatonina, hormônio regulador do sono, além de causar distrações durante o período de leitura

_ Não esqueça de que cuidar da saúde e fazer o que gosta é essencial. Esportes e atividades físicas são ótimas maneiras de aliviar o estresse, além de melhorar a saúde como um todo

Fonte: Magda Gomes, psicóloga e especialista em terapia cognitivo-comportamental

Dicas de livros para chegar em casa, esticar os pés e relaxar a mente

A graça da coisa _Passar pela vida à toa é um desperdício imperdoável. Para Martha Medeiros, a grande questão é se desapegar daquilo que é desnecessário, que nos faz mal, que nos atrasa, e enxergar a graça da coisa - sendo a “coisa”, no caso, a própria vida. Para a autora, trata-se de deixar ideias pré-concebidas de lado, saber rir de si mesmo, se reinventar; estar aberto para encontrar o amor onde menos se espera, e, assim, transformar a ansiedade em sabedoria. É saber ouvir, é um conjunto de pequenas atitudes que, se colocadas em prática, vão nos ajudar a levar uma vida mais desestressada e, de quebra, nos surpreender diante dos problemas.

Alguma poesia_ Publicado em 1930, numa pequena tiragem não comercial de apenas 500 exemplares, Alguma poesia assinala a estreia de um autor que, então com 28 anos, iria revolucionar a poesia de língua portuguesa no século XX. Com peças como Poema de sete faces, No meio do caminho e O sobrevivente, entre tantos outros textos decisivos, o livro demonstra já a enorme maturidade do jovem Drummond.

Campo de Batalha da Mente_Medo, dúvidas, confusão, depressão, raiva e sentimentos de condenação.Se você sofre com pensamentos negativos, esteja confiante! Joyce Meyer tem ajudado milhares a vencer essa importante batalha e poderá ajudá-lo também. Nesta obra, a autora mostra como transformar a vida mudando sua mente.

Gestão da Emoção_Em Gestão da Emoção, o psiquiatra, psicoterapeuta e pesquisador Augusto Cury, ajuda o leitor a identificar o mau uso da emoção e o gasto desnecessário de energia, além de sugerir ferramentas para corrigir a rota. Através de técnicas simples, ele ensina trabalhar melhor a emoção e a expandir as habilidades vitais da inteligência.

Mulheres que correm como lobos_Os lobos foram pintados com um pincel negro nos contos de fada e até hoje assustam meninas indefesas. Mas nem sempre eles foram vistos como criaturas terríveis e violentas. Na Grécia antiga e em Roma, o animal era o consorte de Artemis, a caçadora, e carinhosamente amamentava os heróis. A analista junguiana Clarissa Pinkola Estés acredita que na nossa sociedade as mulheres vêm sendo tratadas de uma forma semelhante. Seu livro, Mulheres que correm com os lobos, ficou durante um ano na lista de mais vendidos nos Estados Unidos.

Fonte: Magda Gomes, psicóloga, Clarice Irizaga, professora